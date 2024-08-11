«Грізні заяви» Лукашенка. Що це було?

«Головну роль у позиції Лукашенка щодо дозволу чи не дозволу на повторне вторгнення через Україну для РФ, зараз відіграє Китай»

1. Лукашенко не міг відреагувати інакше. Після його гнівних заяв, що він може навіть закрити посольство – Росія не зможе йому зробити предʼяви. Навіть кулуарні.

2. Висування військ до кордону України – це ні про що. Він не збирається воювати. Він демонструє гнів (і демонструє його росіянам). І поки це гра. При бажанні, можна навіть знайти елементи сміху над РФ, бо висунули Полонез, який так потрібен Росії, але його Білорусь і Китай (точніше просто Китай) не продають РФ. Тому росіяни й торгуються зараз з Іраном.

3. Головне, на що треба звертати увагу – навчання з РФ і перекидання військ РФ. Поки цього немає і перекидання військ не робиться за один день. Але ще раз повторюся: дозвіл на перекидання чи не перекидання військ дасть не Мінськ, а Пекін.

4. Ще раз наголошу: головну роль у позиції Лукашенка щодо дозволу чи не дозволу на повторне вторгнення через Україну для РФ, зараз відіграє Китай. Поки нічого не говорить про те, що Китай дає добро.