Саудівська Аравія показала, як будує аеропорт майбутнього у пустелі (панорамні фото)

З'явились перші кадри будівництва аеропорту Red Sea International, який спроектувало британське архітектурне бюро Foster+Partners. Його уже встигли охрестити «аеропортом майбутнього» за кількість новацій та архітектурних рішень, які втілили його розробники.

Аеропорт будують на східному узбережжі Червоного моря, у регіоні Табук, що на північному заході Саудівської Аравії. «Red Sea International встановить нові стандарти в галузі стійкої авіації. Аеропорт спроектований не лише з урахуванням вимог екологічної безпеки, а й естетичних норм – він черпає натхнення у формах навколишньої пустелі, зеленої оази та моря», – пояснив генеральний директор Red Sea Global Джон Пагано.

Новий аеропорт – частина мегапроекту Red Sea Project, який передбачає зведення 50 готелів, 1300 житлових будинків та пристані для яхт. Будівлі розташуються на 22 островах та шести земельних ділянках. Будівництво аеропорту планують завершити до кінця 2023 року.

Getting ready to take off at our Red Sea International Airport. Expecting to welcome our first guests here very soon!#VisitRedSeapic.twitter.com/DixEsCOAv8