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Саудівська Аравія показала, як будує аеропорт майбутнього у пустелі (панорамні фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Саудівська Аравія показала, як будує аеропорт майбутнього у пустелі (панорамні фото)
Розробником ідеї нового аеропорту стала відома компанія Foster+Partners
фото: RSG

Red Sea International повністю працюватиме на відновлюваних джерелах енергії

З'явились перші кадри будівництва аеропорту Red Sea International, який спроектувало британське архітектурне бюро Foster+Partners. Його уже встигли охрестити «аеропортом майбутнього» за кількість новацій та архітектурних рішень, які втілили його розробники. 

Аеропорт будують на східному узбережжі Червоного моря, у регіоні Табук, що на північному заході Саудівської Аравії. «Red Sea International встановить нові стандарти в галузі стійкої авіації. Аеропорт спроектований не лише з урахуванням вимог екологічної безпеки, а й естетичних норм – він черпає натхнення у формах навколишньої пустелі, зеленої оази та моря», – пояснив генеральний директор Red Sea Global Джон Пагано. 

Новий аеропорт  – частина мегапроекту Red Sea Project, який передбачає зведення 50 готелів, 1300 житлових будинків та пристані для яхт. Будівлі розташуються на 22 островах та шести земельних ділянках. Будівництво аеропорту планують завершити до кінця 2023 року.

Термінал є п'ятьма «капсулами» у вигляді черепашок, своїм зовнішнім виглядом і конструкцією, що нагадують дюни і бархани піщаної пустелі. Між ними всередині терміналу хочуть розбити квітучу оазу.

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Red Sea International повністю працюватиме на відновлюваних джерелах енергії. Очікується, що вартість його експлуатації та загального обслуговування становитиме $266,3 млн.

Очікується, що аеропорт обслуговуватиме до мільйона пасажирів на рік або 900 осіб на годину. Кількість мандрівників, згідно із заявою забудовника, обмежена розрахунковим екологічним навантаженням.

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Теги: будівництво Саудівська Аравія аеропорт населення

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