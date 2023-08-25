Літак Пригожина збила ракета? Пентагон відреагував на чутки

США продовжують з'ясовувати подробиці авіакатастрофи

У США вважають неточною версію, нібито літак ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина було збито системою протиповітряної оборони. Про це повідомив прессекретар Пентагону, бригадний генерал військово-повітряних сил Пет Райдер на брифінгу.

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Так він прокоментував дані про те, що літак Пригожина збитий ракетами класу «земля-повітря»: «Ми вважаємо цю інформацію неточною».

За словами Райдера, США досі продовжують з'ясовувати подробиці авіакатастрофи з ватажком «Вагнера». Додаткової інформації про її причини у Вашингтона наразі немає.

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Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Reuters із посиланням на двох американських чиновників повідомляло, що авіакатастрофа, у якій загинув Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря».