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Літак Пригожина збила ракета? Пентагон відреагував на чутки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Літак Пригожина збила ракета? Пентагон відреагував на чутки
Пет Райдер
Фото: Associated Press

США продовжують з'ясовувати подробиці авіакатастрофи

У США вважають неточною версію, нібито літак ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина було збито системою протиповітряної оборони. Про це повідомив прессекретар Пентагону, бригадний генерал військово-повітряних сил Пет Райдер на брифінгу.

Так він прокоментував дані про те, що літак Пригожина збитий ракетами класу «земля-повітря»: «Ми вважаємо цю інформацію неточною».

За словами Райдера, США досі продовжують з'ясовувати подробиці авіакатастрофи з ватажком «Вагнера». Додаткової інформації про її причини у Вашингтона наразі немає.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Reuters із посиланням на двох американських чиновників повідомляло, що авіакатастрофа, у якій загинув Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря».

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Теги: США Євген Пригожин авіакатастрофа

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