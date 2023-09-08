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Румунія, США та Україна проведуть навчання у Чорному морі та дельті Дунаю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Румунія, США та Україна проведуть навчання у Чорному морі та дельті Дунаю
фото ілюстративне

З боку Румунії в навчаннях візьмуть участь військові кораблі та допоміжні судна, бронетранспортери-амфібії, а також сапери та морська піхота

Багатонаціональні флотські навчання Sea Breeze 23.3, організовані Румунією та США, пройдуть з 11 по 15 вересня у західній частині Чорного моря та у дельті Дунаю. Про це повідомляє пресслужба ВМС Румунії, передає «Європейська правда».

Зазначається, що головною метою міжнародних морських навчань Sea Breeze 23.3 буде «розвиток оперативної та тактичної сумісності країн-учасниць у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема морським мінам, для забезпечення свободи судноплавства».

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці із Болгарії, Франції, Великобританії, Туреччини та України.

З боку Румунії в навчаннях візьмуть участь військові кораблі та допоміжні судна, бронетранспортери-амфібії, а також сапери та морська піхота. З боку США в них братимуть участь патрульно-розвідувальний літак Poseidon та сапери-підводники. Інші країни направлять на навчання водолазів, саперів та профільних представників штабів.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс стверджував, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди». Згодом міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.

 

Теги: Румунія Україна війна США Дунай Чорне море

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