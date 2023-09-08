Румунія, США та Україна проведуть навчання у Чорному морі та дельті Дунаю

З боку Румунії в навчаннях візьмуть участь військові кораблі та допоміжні судна, бронетранспортери-амфібії, а також сапери та морська піхота

Багатонаціональні флотські навчання Sea Breeze 23.3, організовані Румунією та США, пройдуть з 11 по 15 вересня у західній частині Чорного моря та у дельті Дунаю. Про це повідомляє пресслужба ВМС Румунії, передає «Європейська правда».

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Зазначається, що головною метою міжнародних морських навчань Sea Breeze 23.3 буде «розвиток оперативної та тактичної сумісності країн-учасниць у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема морським мінам, для забезпечення свободи судноплавства».

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці із Болгарії, Франції, Великобританії, Туреччини та України.

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З боку Румунії в навчаннях візьмуть участь військові кораблі та допоміжні судна, бронетранспортери-амфібії, а також сапери та морська піхота. З боку США в них братимуть участь патрульно-розвідувальний літак Poseidon та сапери-підводники. Інші країни направлять на навчання водолазів, саперів та профільних представників штабів.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії.

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Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс стверджував, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди». Згодом міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.