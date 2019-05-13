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    Думки вголос

    Українській церкві потрібна визнана автокефалія, а не пишні титули для предстоятелів

    • Юрій Чорноморець

      Провідний сучасний український теолог і патролог, філософ

    • Розсилка
    Філарет - Українській церкві потрібна визнана автокефалія, а не пишні титули для предстоятелів
    Філарет

    Скоріше Янукович - легітимний президент, ніж почесний патріарх - патріарх як предстоятель

    Коментар до слів почесного патріарха.

    1. Раз є почесний патріарх - це ще не значить, що є патріархат.

    2. ПЦУ дано статус автокефальної церкви, предстоятель якої - митрополит і носить титул Київського митрополита. Дай Боже, щоб у такому статусі визнали інші помісні церкви, окрім Константинопольського патріархату, про свій патріархат говорити ще рано. Не раніше років п'яти треба, щоб пройшло. І взагалі - навіщо патріархат? Нам потрібна визнана автокефалія та єдність, а не пишні титули для предстоятелів.

    3. Наявність двох Київських єпископів і так все утруднює. Тому ще й претендувати на реальне предстоятельство після відмови від предстоятельства - ну це взагалі повний канонічний безпредел. Скоріше Янукович - легітимний президент, ніж почесний патріарх - патріарх як предстоятель.

    4. Рухатися в управлінні Церквою треба не у бік зміцнення Синоду як митрополитбюро, а у бік частішого скликання Архієрейського собору і вирішення максимального числа питань саме на ньому. Спілкування єпископів - велика річ.

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    5. Якщо патріарх Філарет хотів співслужити із митрополитом Епіфанієм, але не хотів ставати на друге місце - треба було їхати у Стамбул, служити на Фанарі із Вселенським, і один би став з одного боку, інший - з іншого, а перше місце було б за Всесвятішим Варфоломієм.

    6. Собор, який відбувся 15.12.19 був собором українського православ'я, томос наданий українському православ'ю. А головував на соборі представник Вселенського патріарха, а не п.Філарет тому що самі українські єпископи про це попросили. Якби у когось було менше гордості і глупості, то треба було після реабілітації 11.10.19 збиратися самим - і як очікував, що зберуться 14.10, в крайньому разі 19.10, виберуть Предстоятеля самі, керівні органи оберуть і тому подібне. Все це елементарна була річ все зробити і дати грекам все готове, вони були готові все схвалити. Ні, чомусь тягнули, говорили вселенському - Ви скличте, у нас не виходить, а потім замість «дякуємо за допомогу у відповідь на наші прохання!» - «це був собор Константинопольського патріархату». Боже, як це низько і підло по відношенню до вселенського православ'я, яке щиро допомогло.

    7. Розповіді про те, що хтось когось не поважає, мало зустрічається із почесним патріархом і тому подібне - повна неправда. Усі були на 90-річчі, і культ особистості п.Філарета зашкалював ще більше, ніж завжди. І усі - усі до одного - були готові й далі підтримувати цей культ і постійне пошанування. Розповіді, що хтось від нього відвернувся - це просто маніпуляція, як і все інше.

    8. Молодій команді треба побільше працювати над демонстрацією єдності Церкви.

    Читайте також: Київський патріархат досі існує? Чи загрожує Православній церкві України розкол

    Джерело: блог Юрія Чорноморця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Філарет Українська православна церква томос автокефалія Епіфаній
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