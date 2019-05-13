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    Думки вголос

    Для тих, хто тепер звинувачує Філарета у перевороті

    • Ярослав Коцюба

      Експерт-релігієзнавець

    • Розсилка
    Для тих, хто тепер звинувачує Філарета у перевороті

    Скандал у Помісній церкві України

    Коли будете писати про «путчиста» Філарета, не забувайте про таке:

    • 2007 рік – з благословення патріарха Філарета Сергій Думенко пострижений у ченці з іменем Епіфаній.
    • 2008 рік – патріарх Філарет висвятив Епіфанія в сан ієродиякона.
    • 2008 рік – патріарх Філарет висвятив Епіфанія в сан ієромонаха.
    • 2008 рік – указом предстоятеля УПЦ КП Епіфаній призначений секретарем патріарха Філарета.
    • 2008 рік – патріархом Філаретом Епіфаній піднесений у сан архімандрита.
    • 2008 рік – указом патріарха Філарета Епіфаній призначений намісником Видубицького монастиря.
    • 2009 рік – з благословення патріарха Філарета Епіфаній обраний на єпископа Вишгородського, вікарія Київської єпархії.
    • 2009 рік – патріарх Філарет здійснив архієрейську хіротонію єпископа Епіфанія.
    • 2010 рік – з благословення патріарха Філарета Епіфаній призначений ректором Київської православної богословської академії та керуючим Переяслав-Хмельницькою єпархією.
    • 2012 рік – указом патріарха Філарета Епіфаній піднесений у сан архієпископа.
    • 2013 року – з благословення патріарха Філарета Епіфаній піднесений у сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського та призначений Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея.
    • 13 грудня 2018 року – з благословення патріарха Філарета митрополит Епіфаній обраний кандидатом від УПЦ КП на пост предстоятеля Православної церкви України.
    • 15 грудня 2018 року – завдяки зусиллям патріарха Філарета митрополит Епіфаній обраний першим предстоятелем автокефальної ПЦУ.
     Читайте також: Київський патріархат досі існує? Чи загрожує Православній церкві України розкол

    Джерело: блог Ярослава Коцюби

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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