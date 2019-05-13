Для тих, хто тепер звинувачує Філарета у перевороті
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Розсилка
Скандал у Помісній церкві України
Коли будете писати про «путчиста» Філарета, не забувайте про таке:
- 2007 рік – з благословення патріарха Філарета Сергій Думенко пострижений у ченці з іменем Епіфаній.
- 2008 рік – патріарх Філарет висвятив Епіфанія в сан ієродиякона.
- 2008 рік – патріарх Філарет висвятив Епіфанія в сан ієромонаха.
- 2008 рік – указом предстоятеля УПЦ КП Епіфаній призначений секретарем патріарха Філарета.
- 2008 рік – патріархом Філаретом Епіфаній піднесений у сан архімандрита.
- 2008 рік – указом патріарха Філарета Епіфаній призначений намісником Видубицького монастиря.
- 2009 рік – з благословення патріарха Філарета Епіфаній обраний на єпископа Вишгородського, вікарія Київської єпархії.
- 2009 рік – патріарх Філарет здійснив архієрейську хіротонію єпископа Епіфанія.
- 2010 рік – з благословення патріарха Філарета Епіфаній призначений ректором Київської православної богословської академії та керуючим Переяслав-Хмельницькою єпархією.
- 2012 рік – указом патріарха Філарета Епіфаній піднесений у сан архієпископа.
- 2013 року – з благословення патріарха Філарета Епіфаній піднесений у сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського та призначений Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея.
- 13 грудня 2018 року – з благословення патріарха Філарета митрополит Епіфаній обраний кандидатом від УПЦ КП на пост предстоятеля Православної церкви України.
- 15 грудня 2018 року – завдяки зусиллям патріарха Філарета митрополит Епіфаній обраний першим предстоятелем автокефальної ПЦУ.
Джерело: блог Ярослава Коцюби
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