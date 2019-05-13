Для тих, хто тепер звинувачує Філарета у перевороті

Скандал у Помісній церкві України

Коли будете писати про «путчиста» Філарета, не забувайте про таке:

2007 рік – з благословення патріарха Філарета Сергій Думенко пострижений у ченці з іменем Епіфаній.

2008 рік – патріарх Філарет висвятив Епіфанія в сан ієродиякона.

2008 рік – патріарх Філарет висвятив Епіфанія в сан ієромонаха.

2008 рік – указом предстоятеля УПЦ КП Епіфаній призначений секретарем патріарха Філарета.

2008 рік – патріархом Філаретом Епіфаній піднесений у сан архімандрита.

2008 рік – указом патріарха Філарета Епіфаній призначений намісником Видубицького монастиря.

2009 рік – з благословення патріарха Філарета Епіфаній обраний на єпископа Вишгородського, вікарія Київської єпархії.

2009 рік – патріарх Філарет здійснив архієрейську хіротонію єпископа Епіфанія.

2010 рік – з благословення патріарха Філарета Епіфаній призначений ректором Київської православної богословської академії та керуючим Переяслав-Хмельницькою єпархією.

2012 рік – указом патріарха Філарета Епіфаній піднесений у сан архієпископа.

2013 року – з благословення патріарха Філарета Епіфаній піднесений у сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського та призначений Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея.

13 грудня 2018 року – з благословення патріарха Філарета митрополит Епіфаній обраний кандидатом від УПЦ КП на пост предстоятеля Православної церкви України.

15 грудня 2018 року – завдяки зусиллям патріарха Філарета митрополит Епіфаній обраний першим предстоятелем автокефальної ПЦУ.

Джерело: блог Ярослава Коцюби

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