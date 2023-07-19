Головна Київ Новини
search button user button menu button

Тризуб замість герба СРСР. Українці посварилися через декомунізацію «Батьківщини-матері»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Тризуб замість герба СРСР. Українці посварилися через декомунізацію «Батьківщини-матері»
Замість радянського символу на щиті постане герб України, проти багато українців критикують таке рішення
фото з відкритих джерел

Користувачі соцмереж обурені, адже зміною монумента держава могла зайнятися після перемоги

Міністерство культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві, що спричинило бурхливе обговорення в українському суспільстві. 

Деякі користувачі заявляють, що давно чекали, коли герб СРСР змінять на український тризуб. Вважають це символічним, адже монумент розвернутий в сторону Росії та таким чином символізує опір українців проти окупантів.

«Думки у всіх різні. Я теж не хотів би, щоб монумент знищили. Тризуб краще, ніж сєрп і молот, бо розвернутий в сторону Московії і символізує опір проти Росії для мене», – пише користувач Віталій Ковалев. 

Користувачі вважають, що тризуб на монументі «Батьківщини-матері» стане новим символом опору проти Росії
Користувачі вважають, що тризуб на монументі «Батьківщини-матері» стане новим символом опору проти Росії
скріншот

Водночас користувачі мережі переконують, що від зміни герба сенс пам'ятника не зміниться – монумент так і залишиться залишком радянщини в українській столиці.

  • «Мала би підлягати демонтажу, у відповідності до Закону про декомунізацію»;
  • «Тоталітарна совєтська бадяга. Демонтувати і забути»;
  • «Це ще й зупинить декомунізацію в регіонах, Де просто на солдата (радянського – «Главком») вішатимуть тризуб»;
  • «Нагадує, як з Лєніна в деяких регіонах умільці роблять Шевченка», – обурюються українці.
Українці вважають, що монумент «Батьківщина-матір» – це залишок радянщини в України
Українці вважають, що монумент «Батьківщина-матір» – це залишок радянщини в України
скріншот

«Взагалі це якесь дурне диво – тризуб встановлювати на радянському пам'ятнику. Це як з Леніна ліпити пам'ятник козацтву», – зазначив користувач Клим Братківський.

Тризуб замість герба СРСР. Українці посварилися через декомунізацію «Батьківщини-матері» фото 1

Проте найбільше обурення в українців викликало те, що декомунізацію монумента вирішили розпочати під час повномасштабного вторгнення. На думку користувачів соцмереж, зараз є проблеми набагато нагальніші, ніж зміна пам'ятника. Звинувачують і владу в тому, що таким чином чиновники намагаються привласнити собі кошти, які виділять на реконструкцію монумента.

  • «Це повна ****, але дуже проросійському та прорадянському міністру культури треба більше урвати. Він же знає, що скоро його винесуть. І доведеться відповідати за втрати музейних цінностей»;
  • «Просто гроші дуже потрібні»;
  • «Краще б зброї на ті гроші придбали»;
  • «Вартість герба складає 28 мільйонів гривень (756 тисяч доларів). Це могли бути 120 пікапів чи 600 тепловізорів. Як вважаєте, чи доречно витрачати стільки грошей під час повномасштабної війни на таке?»
  • «Від початку вільної України стояв і не померли, а зараз коли війна, то треба міняти. В нас просто місця для тих грошей більше нема»;
  • «Хтось віддає життя за Україну , а хтось фігньою стаждає(((( Зараз не на часі 100%»;
  • «Герб зачекає, а от перемога потрібна скоріше, кошти треба на ЗСУ, в країні війна, чорна біда».
Українці зазначають, що зараз є проблеми важливіші, ніж декомунізація монумента
Українці зазначають, що зараз є проблеми важливіші, ніж декомунізація монумента
скріншот
Монумент «Батьківщина-матір» було встановлено у Києві у 1981 році. Він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Крім того, «Батьківщина-мати» вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Раніше Міністерстві культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті «Батьківщини-мати» у Києві.

Як повідомлялося, минулого року Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії» опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.

Зазначимо, що вартість проєкту – 28 млн. грн. Проте стало відомо, що компанія українського олігарха Рената Ахметова виготовить тризуб безкоштовно.

Герб СРСР на монументі «Батьківщина-матір» планують замінити на герб України до 24 серпня 2023 року

Теги: Київ монумент Батьківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жертв та постраждалих через нічну ракетну атаку немає
На Київщині уламки дронів пошкодили житлові будинки
20 червня, 09:49
Рятувальники повідомили, що в будинку зняли зруйновані панелі перекриття
Трагедія у багатоповерхівці Києва: кількість постраждалих зросла до дев'яти
22 червня, 16:26
Уламки збитої ракети впали на житловий будинок
Ракетна атака на Київ. Рятувальники знайшли ще двох загиблих під завалами багатоповерхівки
25 червня, 11:42
Мозаїка оспівувала героїзм пожежників, які щоденно ризикують своїм життям, рятуючи життя інших
На столичній ВДНГ знищено унікальну мозаїку (фото)
28 червня, 10:03
Вадим Мошкін з адвокатом на засіданні Апеляційного суду, 29 червня 2023 року
Трагедія поблизу закритого укриття у Києві: суд змінив запобіжний захід охоронцю
29 червня, 17:07
Вартість однієї рації Kenwood NX-5300E становить близько $1500
Дніпровська РДА закупила рації для укриттів по $1500 за штуку
3 липня, 19:08
Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци
Дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн
3 липня, 21:19
Очікуються нові велодоріжки у Києві
На вулицях Києва облаштують нові велодоріжки: перелік вулиць
4 липня, 02:00
Розв'язка на Дарницькому мосту має особливе значення для столиці
Лівобережна розв’язка Дарницького мосту у Києві: рух нарешті відкрито
6 липня, 12:32

Новини

Тризуб замість герба СРСР. Українці посварилися через декомунізацію «Батьківщини-матері»
Тризуб замість герба СРСР. Українці посварилися через декомунізацію «Батьківщини-матері»
Кличко в свій день народження звернувся до українців та ЗСУ
Кличко в свій день народження звернувся до українців та ЗСУ
Декомунізація «Батьківщини-матері»: як роблять новий тризуб (фото)
Декомунізація «Батьківщини-матері»: як роблять новий тризуб (фото)
Київський фунікулер закривається на ремонт
Київський фунікулер закривається на ремонт
Нічна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
Нічна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
На підступах до Києва працює ППО
На підступах до Києва працює ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
60K
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
55K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
26K
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
22K
Українські війська зайняли майже всі панівні висоти в районі Бахмута – ISW
17K
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту