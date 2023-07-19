Тризуб замість герба СРСР. Українці посварилися через декомунізацію «Батьківщини-матері»

Замість радянського символу на щиті постане герб України, проти багато українців критикують таке рішення

Користувачі соцмереж обурені, адже зміною монумента держава могла зайнятися після перемоги

Міністерство культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві, що спричинило бурхливе обговорення в українському суспільстві.

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Деякі користувачі заявляють, що давно чекали, коли герб СРСР змінять на український тризуб. Вважають це символічним, адже монумент розвернутий в сторону Росії та таким чином символізує опір українців проти окупантів.

«Думки у всіх різні. Я теж не хотів би, щоб монумент знищили. Тризуб краще, ніж сєрп і молот, бо розвернутий в сторону Московії і символізує опір проти Росії для мене», – пише користувач Віталій Ковалев.

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Користувачі вважають, що тризуб на монументі «Батьківщини-матері» стане новим символом опору проти Росії скріншот

Водночас користувачі мережі переконують, що від зміни герба сенс пам'ятника не зміниться – монумент так і залишиться залишком радянщини в українській столиці.

«Мала би підлягати демонтажу, у відповідності до Закону про декомунізацію»;

«Тоталітарна совєтська бадяга. Демонтувати і забути»;

«Це ще й зупинить декомунізацію в регіонах, Де просто на солдата (радянського – «Главком») вішатимуть тризуб»;

«Нагадує, як з Лєніна в деяких регіонах умільці роблять Шевченка», – обурюються українці.

Українці вважають, що монумент «Батьківщина-матір» – це залишок радянщини в України скріншот

«Взагалі це якесь дурне диво – тризуб встановлювати на радянському пам'ятнику. Це як з Леніна ліпити пам'ятник козацтву», – зазначив користувач Клим Братківський.

Проте найбільше обурення в українців викликало те, що декомунізацію монумента вирішили розпочати під час повномасштабного вторгнення. На думку користувачів соцмереж, зараз є проблеми набагато нагальніші, ніж зміна пам'ятника. Звинувачують і владу в тому, що таким чином чиновники намагаються привласнити собі кошти, які виділять на реконструкцію монумента.

«Це повна ****, але дуже проросійському та прорадянському міністру культури треба більше урвати. Він же знає, що скоро його винесуть. І доведеться відповідати за втрати музейних цінностей»;

«Просто гроші дуже потрібні»;

«Краще б зброї на ті гроші придбали»;

«Вартість герба складає 28 мільйонів гривень (756 тисяч доларів). Це могли бути 120 пікапів чи 600 тепловізорів. Як вважаєте, чи доречно витрачати стільки грошей під час повномасштабної війни на таке?»

«Від початку вільної України стояв і не померли, а зараз коли війна, то треба міняти. В нас просто місця для тих грошей більше нема»;

«Хтось віддає життя за Україну , а хтось фігньою стаждає(((( Зараз не на часі 100%»;

«Герб зачекає, а от перемога потрібна скоріше, кошти треба на ЗСУ, в країні війна, чорна біда».

Українці зазначають, що зараз є проблеми важливіші, ніж декомунізація монумента скріншот

Монумент «Батьківщина-матір» було встановлено у Києві у 1981 році. Він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Крім того, «Батьківщина-мати» вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Раніше Міністерстві культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті «Батьківщини-мати» у Києві.

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Як повідомлялося, минулого року Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії» опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.

Зазначимо, що вартість проєкту – 28 млн. грн. Проте стало відомо, що компанія українського олігарха Рената Ахметова виготовить тризуб безкоштовно.

Герб СРСР на монументі «Батьківщина-матір» планують замінити на герб України до 24 серпня 2023 року.