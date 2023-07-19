Тризуб замість герба СРСР. Українці посварилися через декомунізацію «Батьківщини-матері»
Користувачі соцмереж обурені, адже зміною монумента держава могла зайнятися після перемоги
Міністерство культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві, що спричинило бурхливе обговорення в українському суспільстві.
Деякі користувачі заявляють, що давно чекали, коли герб СРСР змінять на український тризуб. Вважають це символічним, адже монумент розвернутий в сторону Росії та таким чином символізує опір українців проти окупантів.
«Думки у всіх різні. Я теж не хотів би, щоб монумент знищили. Тризуб краще, ніж сєрп і молот, бо розвернутий в сторону Московії і символізує опір проти Росії для мене», – пише користувач Віталій Ковалев.
Водночас користувачі мережі переконують, що від зміни герба сенс пам'ятника не зміниться – монумент так і залишиться залишком радянщини в українській столиці.
- «Мала би підлягати демонтажу, у відповідності до Закону про декомунізацію»;
- «Тоталітарна совєтська бадяга. Демонтувати і забути»;
- «Це ще й зупинить декомунізацію в регіонах, Де просто на солдата (радянського – «Главком») вішатимуть тризуб»;
- «Нагадує, як з Лєніна в деяких регіонах умільці роблять Шевченка», – обурюються українці.
«Взагалі це якесь дурне диво – тризуб встановлювати на радянському пам'ятнику. Це як з Леніна ліпити пам'ятник козацтву», – зазначив користувач Клим Братківський.
Проте найбільше обурення в українців викликало те, що декомунізацію монумента вирішили розпочати під час повномасштабного вторгнення. На думку користувачів соцмереж, зараз є проблеми набагато нагальніші, ніж зміна пам'ятника. Звинувачують і владу в тому, що таким чином чиновники намагаються привласнити собі кошти, які виділять на реконструкцію монумента.
- «Це повна ****, але дуже проросійському та прорадянському міністру культури треба більше урвати. Він же знає, що скоро його винесуть. І доведеться відповідати за втрати музейних цінностей»;
- «Просто гроші дуже потрібні»;
- «Краще б зброї на ті гроші придбали»;
- «Вартість герба складає 28 мільйонів гривень (756 тисяч доларів). Це могли бути 120 пікапів чи 600 тепловізорів. Як вважаєте, чи доречно витрачати стільки грошей під час повномасштабної війни на таке?»
- «Від початку вільної України стояв і не померли, а зараз коли війна, то треба міняти. В нас просто місця для тих грошей більше нема»;
- «Хтось віддає життя за Україну , а хтось фігньою стаждає(((( Зараз не на часі 100%»;
- «Герб зачекає, а от перемога потрібна скоріше, кошти треба на ЗСУ, в країні війна, чорна біда».
Раніше Міністерстві культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті «Батьківщини-мати» у Києві.
Як повідомлялося, минулого року Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії» опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.
Зазначимо, що вартість проєкту – 28 млн. грн. Проте стало відомо, що компанія українського олігарха Рената Ахметова виготовить тризуб безкоштовно.
Герб СРСР на монументі «Батьківщина-матір» планують замінити на герб України до 24 серпня 2023 року.
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