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Кокаїн у Білому домі: чим закінчилась скандальна історія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кокаїн у Білому домі: чим закінчилась скандальна історія
У Былому домі поки що не встановили винних у кокаїновому скандалі
фото з відкритих джерел

Спецслужби США звузили коло підозрюваних у справі про наркотики у Білому домі до 500 осіб

Американські спецслужби в рамках розслідування за фактом виявлення кокаїну у Білому домі скоротили список підозрюваних до кількох сотень, проте так і не знайшли винного. Про це повідомила член Палати представників Конгресу США Марджорі Тейлор-Грін у своєму Twitter-акаунті.

«Вони змогли звузити список приблизно до 500 осіб», – зазначила вона. За словами республіканки, ніхто з потенційних підозрюваних не був перевірений на вживання наркотиків. При цьому Секретна служба планує сьогодні, 14 липня, офіційно закрити розслідування щодо цієї справи, додала вона.

Тейлор-Грін також повідомила, що Секретна служба мала всі інструменти для виявлення того, хто проніс наркотики до Білого дому, включаючи камери спостереження та відбитки пальців. «Повний провал», – підсумувала Тейлор-Грін.

Про те, що у бібліотеці Білого дому знайшли порошкоподібну речовину білого кольору, раніше писала The Guardian. Пізніше в результаті аналізу з'ясувалося, що це кокаїн. Представник Секретної служби Ентоні Гульєльмі наголосив, що вже ведеться розслідування «причин і способів», якими речовина потрапила до будівлі.

Нагадаємо, секретна служба Сполучених Штатів повідомила, що у неділю, 2 липня, виявила у робочому приміщенні у Західному крилі Білого дому «невідомий білий порошок». У зв'язку із дослідженням «невідомого предмета» частину приміщення закрили.Варто зазначити, що у Західному крилі розташовані Овальний кабінет, кімната кабінету міністрів, прес-зона, кабінети та робочі місця для персоналу президента.

Секретна служба США тиждень тому припустила, що не знайде причетних до появи кокаїну у Білому домі.  Адже для виявлення особи, яка принесла кокаїн у Білий дім, потрібен час. При цьому американські чиновники визнали: є ймовірність того, що неможливо буде точно визначити, хто приніс наркотики.

Уточнюється, що на контейнері з кокаїном було проведено багато тестів, включаючи тести ДНК та відбитки пальців. Станом четвер 6 липня слідчі ще не отримали результатів аналізу ДНК або відбитків пальців. Проте вони вже почали переглядати журнали відвідувань та записи з камер відеоспостереження.

Читайте також: Хто приніс кокаїн у Білий дім? Нові подробиці скандалу

 

Теги: історія США Джозеф Байден наркотики розслідування

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