Ми живемо у найважливіший момент історії України
Життя в Україні найближчі років 50 не буде нагадувати Данію чи Швецію
Нам не пощастило жити всередині історії.
І ми – як не парадоксально – виявилися найбільш готовим до того суспільством.
Так, ми робимо дуже багато помилок і відвертої дурні.
Ми дійсно змінюємось повільніше ніж могли б. Там де це не дуже і складно.
Я от людина, що працює з томами документів – читаю, аналізую, пишу. І коли читаєш сотні сторінок написаних українською бюрократичною – ти хочеш на прийом до психіатра. Бо розумієш як твій мозок не готовий миритися з тим що ти читаєш,
А – здавалося б – зробити чиновничу людською простіше, ніж судову систему реформувати. Але ні.
І так майже в усьому.
Ми – недосконала держава і суспільство, яке постарішало, лишаючись бідним, з великим шлейфом історичних травм, яке стикнулося з великим злом.
І якимось дивом встояло.
Точніше не так.
Ми перша держава в Європі за останні 83 роки, яка витримала зовнішнє вторгнення більшого за потенціалом ворога і не посипалася. Останньою була Фінляндія. І то – з нюансами.
І тут неможливо все списати на допомогу союзників. Адже встояли ми без допомоги. Допомога пішла бо встояли.
Але і далі не буле сильно легше. Нам дуже важко буде долати фундаментальні проблеми після.
Бо трястиме весь світ. Це не питання Росії, не питання Китаю. Це – глобально накопичена сукупність факторів. Яка буде визначати дуже некомфортні і стресові для людства наступні 30-50 років.
А ми граємо на максимальному рівні складності вже зараз. Коли треба воювати, реформувати, не припустися фатальних помилок і ще, бажано, думати що далі. Адже після перемоги над Росією турбулентність взагалі не скінчиться.
Життя в Україні найближчі років 50 не буде нагадувати Данію чи Швецію.
Ні, я не про «вічну війну» з Росією. Не буде ніякої «війчної війни», бо це зі спостережною реальністю не б’ється.
І з великою ймовірністю після цієї війни бажання сюди ходити у російських режимів пропаде на десятки років. Якщо залишиться теоретична можливість ходити.
Я про інше.
Не буде тут моделі «затишно жити». Не буде можливості ігнорувати тектонічні зсуви. Глобальні і локальні. Технологічні і демографічні. Соціальні і культурні. Екологічні і економічні.
Не вийде не помічати демографічну кризу і ігнорувати заходи її вирішення.
Не вийде змахом чарівної палички зробити Вжух! і економічне диво.
Не вийде Вжух! і погані чиновники на всіх рівнях замінені на компетентних і чесних.
Це все і далі доведеться важко еволюціонувати.
Це я не лякаю, якщо що. Скоріше навпаки.
Цікавішого місця ніж тут у вас ніколи не буде. (Ось і слоган для міграційної програми придумав на післявійни).
І я знаю, що хтось до цього не готовий. Не хоче все активне життя грати с гру з неочевидними результатами. Хочеться спокійно, щоб дихалося тихо і затишно. Щоб завтра було як сьогодні, але трохи краще.
Але це, якщо чесно, нестерпно нудно.
І – якщо вже зовсім чесно – ніде вже не гарантовано.
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