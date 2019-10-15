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    Думки вголос

    Боротьба за Приватбанк. Що означає сьогоднішнє рішення Лондонського суду

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Боротьба за Приватбанк. Що означає сьогоднішнє рішення Лондонського суду

    Згідно з боксерською термінологією - це ще не бій, це зважування перед боєм. Сам бій очікує на нас в майбутньому

    Мовою оригіналу

    Борьба за «Приватбанк» вступила в новую фазу. Сегодня государство и государственный «Приватбанк» выиграли апелляцию в Лондоне по иску против Коломойского и Боголюбова.

    Что это значит?

    1. Суд первой инстанции принял решение в пользу Коломойского, о том, что судить это дело в Британии нельзя. Далее, сумму иска ограничили в 500 миллионов долларов. Сегодня апелляционный суд Лондона это решение отменил, и признал, что обладает юрисдикцией по иску «Приватбанка» о выводе активов из Украины, и решение будет вынесено в Британии.

    2. Решение британского суда по делу не будет зависеть от украинских.

    3. Основная сумма иска увеличена почти в 4 раза до 1,9 миллиарда долларов. Плюс проценты продолжают капать каждый день, прочие издержки - вот и накапало уже 3 миллиарда долларов.

    Кто выиграл спор и кто получит деньги?

    По боксерской терминологии - это еще не бой, это взвешивание перед боем. Сам спор впереди.

    В чем успех для государственного банка?

    1. Проигрыш сегодня означал бы полный провал иска. Государство тратит большие средства на работу адвокатов, и они были бы потеряны. А теперь суд состоится при любых обстоятельствах, в Британии. И у британских судей неоднозначное отношение к делу.

    2. Руководство «Привата» открыто поддерживается дипломатами США и ЕС. Политическая поддержка сегодня конвертирована в конкретное правовое решение.

    Повышает ли это шансы государства на победу?

    Нет. Шансы будут ясны когда начнется реальный процесс, дата которого пока не определена.

    Но когда состоится суд и вынесет решение?

    Судя по обычной практике британских судов, это может состояться минимум через 2-3 года.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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