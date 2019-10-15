Боротьба за Приватбанк. Що означає сьогоднішнє рішення Лондонського суду

Згідно з боксерською термінологією - це ще не бій, це зважування перед боєм. Сам бій очікує на нас в майбутньому

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Борьба за «Приватбанк» вступила в новую фазу. Сегодня государство и государственный «Приватбанк» выиграли апелляцию в Лондоне по иску против Коломойского и Боголюбова.

Что это значит?

1. Суд первой инстанции принял решение в пользу Коломойского, о том, что судить это дело в Британии нельзя. Далее, сумму иска ограничили в 500 миллионов долларов. Сегодня апелляционный суд Лондона это решение отменил, и признал, что обладает юрисдикцией по иску «Приватбанка» о выводе активов из Украины, и решение будет вынесено в Британии.

2. Решение британского суда по делу не будет зависеть от украинских.

3. Основная сумма иска увеличена почти в 4 раза до 1,9 миллиарда долларов. Плюс проценты продолжают капать каждый день, прочие издержки - вот и накапало уже 3 миллиарда долларов.

Кто выиграл спор и кто получит деньги?

По боксерской терминологии - это еще не бой, это взвешивание перед боем. Сам спор впереди.

В чем успех для государственного банка?

1. Проигрыш сегодня означал бы полный провал иска. Государство тратит большие средства на работу адвокатов, и они были бы потеряны. А теперь суд состоится при любых обстоятельствах, в Британии. И у британских судей неоднозначное отношение к делу.

2. Руководство «Привата» открыто поддерживается дипломатами США и ЕС. Политическая поддержка сегодня конвертирована в конкретное правовое решение.

Повышает ли это шансы государства на победу?

Нет. Шансы будут ясны когда начнется реальный процесс, дата которого пока не определена.

Но когда состоится суд и вынесет решение?

Судя по обычной практике британских судов, это может состояться минимум через 2-3 года.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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