Приватбанк виграв у Коломойського апеляцію в суді Лондона



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Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов

Апеляційний суд Лондона повністю скасував рішення, винесене суддею Фанкортом в грудні 2018 року

Апеляційний суд Лондона виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову Приватбанку щодо шахрайства, вчиненого за попередньою змовою осіб, проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті, повідомляє 15 жовтня пресслужба Приватбанку.

«У своєму рішенні, оголошеному сьогодні вранці в Лондоні, Апеляційний суд в повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Приватбанку з усіх питань, повністю скасувавши рішення, винесене суддею Фанкортом в грудні 2018 року», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що судді Апеляційного суду прийшли до висновку, що «банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування 1,9 млрд дол. (включаючи відсотки - 3 млрд дол.) як заявлено в позовних вимогах», і що судовий наказ про всесвітній арешт активів залишається в силі.

Апеляційний суд постановив, що, «за обставин, коли позов про шахрайство передбачає те, що визначено суддею як шахрайство та відмивання коштів в особливо великих розмірах», то позов банку повинен розглядатися по суті в Англії.

Апеляційний суд також відмовив у наданні відповідачам дозволу на оскарження рішення, та зобов’язав їх подати лінії захисту проти позову до кінця листопада, маючи на увазі, що банк може рухатися далі із розглядом справи без жодних затримок.

Дата розгляду справи по суті буде визначена судом.

«Ми дуже задоволені рішенням Апеляційного суду та готові рухатися далі з позовом банку в Англії. Це є важливим кроком для досягнення справедливості для Банку та народу України», - заявив голова Правління Приватбанку Петр Крумханзл.

У свою чергу партнер юридичної фірми Hogan Lovells International LLP Річард Льюіс сказав: «Ми були впевнені, що Апеляційний суд дійде до правильного та справедливого висновку, та дуже раді, що так воно і сталося. Як зазначили вельмишановні судді, відповідачі прийняли існування достатньої для судового розгляду справи проти них щодо шахрайства та жоден із них не запропонував жодного пояснення того, що суд називає як «безліч транзакцій, які не мають очевидної комерційної логіки».

«Дуже важко уявити, як відповідачі будуть захищатися від позовних вимог банку в суді», - підкреслив Льюіс.

До слова, міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заперечив інформацію про те, що Україна призупинила перемовини з Міжнародним валютним фондом про новий кредит через суперечку між державою та Ігорем Коломойським щодо Приватбанку.

Нагадаємо, у парламентській фракції «Слуга народу» присутні майже 10 народних депутатів, які працюють в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.