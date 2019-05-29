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    Думки вголос

    Генерал, який був зразком для інших. П'ять років тому на Донбасі загинув Сергій Кульчицький

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Генерал, який був зразком для інших. П'ять років тому на Донбасі загинув Сергій Кульчицький

    Рівно п'ять років тому, 29 травня 2014-го, при вильоті до бійців на 5-й блок-пост був збитий Мі-8 під Слов'янськом

    Мовою оригіналу

    Этот 51-летний генерал готовил к войне майдановцев и проходил вместе с бойцами 1-го добровольческого батальона полосу препятствий, подтягивался 20 раз, и когда было надо сам на машине завозил воду на дальний блок-пост под Славянском. Он воевал, показывая личный пример.

    Ровно пять лет назад, 29 мая 2014-го, при вылете к бойцам на 5-й блок-пост был сбит Ми-8 под Славянском, погибло 13 украинских воинов:

    Нацгвардия:

    • генерал-майор Сергей Кульчицкий
    • полковник Бульдович Сергей
    • майор Курилович Виталий
    • капитан Кравченко Сергей
    • прапорщик Липский Виктор
    • прапорщик Билошкурский Валентин
    • старший солдат Исадченко Владимир

    «Беркут» МВД:

    • старший лейтенант Безпалько Петр
    • старший лейтенант Семанюк Василий
    • старший прапорщик Шарабуряк Владимир
    • прапорщик Лисенчук Владимир
    • старшина Остапюк Петр
    • старший сержант Яковяк Виктор

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі війна
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