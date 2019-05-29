Генерал, який був зразком для інших. П'ять років тому на Донбасі загинув Сергій Кульчицький

Рівно п'ять років тому, 29 травня 2014-го, при вильоті до бійців на 5-й блок-пост був збитий Мі-8 під Слов'янськом

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Этот 51-летний генерал готовил к войне майдановцев и проходил вместе с бойцами 1-го добровольческого батальона полосу препятствий, подтягивался 20 раз, и когда было надо сам на машине завозил воду на дальний блок-пост под Славянском. Он воевал, показывая личный пример.

Ровно пять лет назад, 29 мая 2014-го, при вылете к бойцам на 5-й блок-пост был сбит Ми-8 под Славянском, погибло 13 украинских воинов:

Нацгвардия:

генерал-майор Сергей Кульчицкий

полковник Бульдович Сергей

майор Курилович Виталий

капитан Кравченко Сергей

прапорщик Липский Виктор

прапорщик Билошкурский Валентин

старший солдат Исадченко Владимир

«Беркут» МВД: старший лейтенант Безпалько Петр

старший лейтенант Семанюк Василий

старший прапорщик Шарабуряк Владимир

прапорщик Лисенчук Владимир

старшина Остапюк Петр

старший сержант Яковяк Виктор

Джерело: блог Юрія Бутусова

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