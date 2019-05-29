Генерал, який був зразком для інших. П'ять років тому на Донбасі загинув Сергій Кульчицький
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Рівно п'ять років тому, 29 травня 2014-го, при вильоті до бійців на 5-й блок-пост був збитий Мі-8 під Слов'янськом
Мовою оригіналу
Этот 51-летний генерал готовил к войне майдановцев и проходил вместе с бойцами 1-го добровольческого батальона полосу препятствий, подтягивался 20 раз, и когда было надо сам на машине завозил воду на дальний блок-пост под Славянском. Он воевал, показывая личный пример.
Ровно пять лет назад, 29 мая 2014-го, при вылете к бойцам на 5-й блок-пост был сбит Ми-8 под Славянском, погибло 13 украинских воинов:
Нацгвардия:
- генерал-майор Сергей Кульчицкий
- полковник Бульдович Сергей
- майор Курилович Виталий
- капитан Кравченко Сергей
- прапорщик Липский Виктор
- прапорщик Билошкурский Валентин
- старший солдат Исадченко Владимир
«Беркут» МВД:
- старший лейтенант Безпалько Петр
- старший лейтенант Семанюк Василий
- старший прапорщик Шарабуряк Владимир
- прапорщик Лисенчук Владимир
- старшина Остапюк Петр
- старший сержант Яковяк Виктор
Джерело: блог Юрія Бутусова
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