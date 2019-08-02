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    Думки вголос

    Історія з відставкою Богдана нагадує анекдот

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Андрій Богдан - Історія з відставкою Богдана нагадує анекдот
    Андрій Богдан

    Вчора цілий день в звичайному режимі Богдан провів в офісі президента разом із Зеленським

    Мовою оригіналу

    Информация о написании заявления Андреем Богданом об увольнении «в случае возникновения желания» покамест похожа на анекдот.

    Когда уходят, то «желание» возникло и оформлено. И так не пишут. Слухи об уходе Богдана идут регулярно. Говорят, что вероятно его перемещение на другую должность, по контролю силовых структур, фискальных органов. Что это может быть сделано как символический жест накануне визита президента в США.

    Но в любом случае, на данный момент Богдан сохраняет близость к президенту и огромное влияние, ничего похожего на разрыв и охлаждение отношений незаметно.

    Вчера, по данным источников Цензор.Нет, целый день в обычном режиме Богдан провел в ОП вместе с Зеленским.

    Руководство партии «Слуга народа», близкие сотрудники Зеленского, информацию об отставке Богдана вообще не подтверждают, это говорит, что выброс информации о заявлении - спонтанный, никаких системных изменений в команде Зеленского не произошло.

    На этой неделе планируется ряд публичных мероприятий Зеленского, думаю, только президент сейчас объяснит это забавно написанное заявление об отставке, непонятно с какой целью поступившее в СМИ.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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