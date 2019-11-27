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    Думки вголос

    Конфлікт Зеленського з Тимошенко: хто буде сміятися останнім

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Конфлікт Зеленського з Тимошенко: хто буде сміятися останнім

    В команді президента вирішили не ризикувати і почекати на результати зустрічі Зеленського і Путіна

    Мовою оригіналу

    Когда главный юморист страны Владимир Зеленский, который много лет шутил над Юлией Тимошенко со сцены, впервые пошутил в ранге президента о ее фигуре, Тимошенко ответила так, что стало ясно - она-таки в хорошей форме.

    Сегодня у Тимошенко день рождения, но шуток в Офисе президента решили пока не применять. Накануне «нормандской» встречи, после отрицательной реакции большинства граждан на земельный рынок, вступать в конфликт с Тимошенко, за которую голосовало почти 1,5 миллиона избирателей, в большинстве своем поддержавших Зеленского во втором туре - это значит гарантированно просадить рейтинг президента.

    А это единственный мощный и безотказный инструмент власти, с помощью которого команда Андрея Богдана и Алексея Гончарука пытается оживить полностью разобранный государственный аппарат. В общем, пока решено не рисковать, политики ждут результатов встречи Зеленского с Путиным. Посмотрим, кто будет смеяться последним.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Юлія Тимошенко Путін Володимир Зеленський
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