Зеленський хоче домовитися про мир з Путіним, щоб зупинити стрімке падіння свого рейтингу

Як справжній раб рейтингу, родом з ТБ, Зеленський ввважає, що, відповідаючи на головну потребу людей, він таки зможе все переграти на свою користь

Найважливіші тенденції, які випливають з останнього дослідження «Демініціатив».

1) Вся конструкція влади Зеленського нагадує мені гриб. Гриб з на позір дуже широкою шляпкою, але дуже тонкою ніжкою з двох ниточок.

2) Перша ниточка - це рейтинг особистої симпатії до Зеленського ще з часів його комедіантства. Люди все ще готові пробачати йому багато чого, бо він так багато років для них асоціювався зі святом та відпочинком. Хоча й він потихеньку починає ущільнюватися. Друга ниточка - це бажання припинити стріляти та миру яке висловлюють понад 70 % тих, хто явно бачив війну тільки по 1+1. Саме через це бажання Зеленський не бажає зупинитися у своїх «мирних» двіжах з путіним. Бо всі решта його ініціатив явно не подобаються навіть його фанатам. Але як справжній раб рейтингу, родом з ТБ, Зеленський ввважає, що, відповідаючи на головну потребу людей, він таки зможе все переграти на свою користь. Саме тому я дуже боюся зустрічі 9 грудня. Президент явно вважає, що це його шанс залишитися на коні. Зазвичай, КДбшники чудово вміють відіграти дурного клієнта при таких розкладах.

3) Решта показників довіри та недовіри показують, що ніжка гриба Зе-влади, повторюся, вкрай тоненька. Адже люди вже не вірять в нові обличчя - треш, який влаштували слуги народу в Раді, дійшов-таки до глибинних шарів населення. Так само, люди не довіряють новій Раді вже так само як і старій. Щоправда, старій, щоб отримати такий антирейтинг, прийшлося постаратися 3 роки. Зе-пацани справилися за 3 місяці. Так само, люди не вірять й іншим представникам команди. По суті, все тримається, повторюся, на особистій симпатії до Зеленського. При чому, мова йде не про його політичні дії, в першу чергу, а суто про людські почуття. Які дуже мінливі, як показує практика. А якщо подивитися, що вже дуже значна кількість навіть виборців Зе почали вважати, що країна рухається не в правильному напрямку, то картинка для Зе починає виглядати зовсім кепсько. Й від того так тривожно перед зустріччю з путіним.

4) Ця особиста симпатія має всі шанси рухнути в тартарари після земельного голосування та будь-яких капітулянтських підписань в Нормандії. Ці 2 фактори дуже легко відколять від рейтингу Зе щонайменше половину. Тобто, від нього автоматом остаточно відваляться ті, хто голосував проти Порошенка, але має патріотичні погляди, ті, хто бачив у Зеленському засіб боротьби зі старими корупціонерами. Не кажучи вже про лайт-вату та совків, які бачили в Зе засіб зупинити «агресивний націоналізм». Й досить швидко Зеленський може опинитися зі своїми початковими 30 % взірця першого туру. Які теж розтануть дуже швидко.

5) Думаю, Зеленський все це розуміє, з чим пов'язана його різка активізація в інтернеті в плані запису роликів для біомаси. Й плюс Нормандія, яка починає виглядати для нього мало не рятівною паличкою. Йому терміново потрібна велика перемога. Й я дуже боюся, що він її бачить у «мирі» з путіним. В разі спроби підписання якого ми отримаємо жорсткий протест, який для Зе легко може закінчитися втратою влади. Адже жодного силового ресурсу у нього нема. А Аваков із задоволенням знову виступить в ролі «головного друга революції», який забезпечить «міліцію з народом», Ось тільки при такому розкладі ми знесемо другого легітимно обраного президента за 5 років. Що дуже допоможе рашці в плані її вмовлянь на Заході забити на нас болт. Ось так невесело все виглядає на цей момент для мене...

Джерело: блог Богдана Буткевича

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