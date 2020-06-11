Навіщо президент лякає своїх «слуг»?

Президент України Володимир Зеленський Фото: Уніан

Турборежим змінив режим гальма

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Владимир Зеленский, по данным наших источников в ОП, запустил информацию о вероятности досрочных выборов в Верховную Раду, кадровых замен в правительстве, и совмещения досрочных выборов с местными в октябре. Зачем президент пытается припугнуть монофракцию досрочным роспуском - очевидно. Отношения с депутатскими группами во фракции «Слуга народа» зашли в тупик, турборежим сменил режим тормоза. При голосовании по ключевым законопроектам президент раздал много обязательств по кадровым назначениям, дальше расторговывать нечего.

Замены в правительстве без решений Верховной Рады невозможны. Провал голосования по Саакашвили показал, что монофракция на просьбы и намеки президента уже не реагирует, и умеет говорить президенту «нет». И как тут менять эффективных министров, как тут назначать новых, если результат непредсказуем? Просить самих уйти - а вдруг кто откажется?

Депутаты понимают, что любые новые выборы не ослабят эту зависимость, а усилят, ведь повторить результат монобольшинства уже не удастся.

Вот что президент намерен реализовать в полном объеме - обеспечить перед выборами эффектную картинку для телеканалов. Во-первых, Зеленский собирается объехать всю страну для встреч с избирателями. Во-вторых, власти собираются предъявить значительное число новых подозрений и задержаний, показать, что хотя бы посадить в тюрьму или привлечь к суду самых известных представителей прошлой власти они сумели. Все силовики получили соответствующие задачи, ожидается много информационных поводов в ближайшее время. В-третьих, правительство планирует под выборы повысить социальные выплаты для самых нуждающихся социальных групп.

Провалиться на местных выборах президенту нельзя - ведь его власть строится не на структурных реформах, не на институтах, не на кадровой работе, а сугубо на личном рейтинге. Рейтингом жертвовать нельзя. А рейтинг можно удержать только одним путем - выстроив взаимовыгодные отношения с владельцами крупнейших телевизионных холдингов - Коломойским, Пинчуком, Ахметовым, Медведчуком. Пока телеканалы лояльны - рейтинг стабилен.

Зеленского нельзя шантажировать деньгами, политическими последствиями, угрозами, рисками, как многие наивно полагают. Только доля и рейтинг телевизионной аудитории являются универсальной отмычкой к президенту и его Офису. И потому властелинам телеэфира не грозят ни подозрения, ни обыски, ни аресты, они надежно защищены, вместе со своими представителями во власти.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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