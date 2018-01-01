Найдурніші фрази керівників України, якими вони виправдовують своє небажання думати глобально

«Ви ж бачите з ким доводиться працювати, де взяти людей?»

Мовою оригіналу Три самых глупых фразы руководителей Украины, которыми они оправдывают нежелание думать глобально, ставить амбициозные цели и строить стратегии их достижения: 1. «Трудно делать реформы во время войны» 2. «Чтобы делать реформы надо больше денег» 3. «Вы же видите с кем приходится работать, где взять

Реформи в Україні

«Ви ж бачите з ким доводиться працювати, де взяти людей?»

Мовою оригіналу

Три самых глупых фразы руководителей Украины, которыми они оправдывают нежелание думать глобально, ставить амбициозные цели и строить стратегии их достижения:

1. «Трудно делать реформы во время войны»

2. «Чтобы делать реформы надо больше денег»

3. «Вы же видите с кем приходится работать, где взять людей?»

1. На самом деле, реформы успешно проводятся как во время войны так и во время мира. Во время войны - даже более эффективно, потому что война консолидирует общество и давит на политическую элиту. Израиль демонстрирует экономический рост даже во время войн. Структурные реформы ограничивает не война - а качество планирования и мобилизации человеческих и материальных ресурсов.

2. Чтобы делать реформы денег всегда хватает. Потому что самая первая и главная реформа - это научиться жить по средствам. То есть привести в соответствие планы развития с наличным бюджетом. Опираться на то, что есть у тебя в руках сейчас. Реформа - это концентрация наличных людских и материальных ресурсов. Чтобы с наличными ресурсами давать результат, надо научиться ставить более реалистичные цели, обеспечить более реалистичные условия работы, достигать соизмеримые с ресурсами результаты.

3. Люди в Украине есть и никаких проблем с их набором не существует. Но в глобальном мире за привлечение качественной рабочей силы надо конкурировать - а не строить отношения по советской модели, ожидая что люди должны идти сами, ведь «всегда так было», ведь «у нас и таких условий в мое время не было». Сегодня люди идут без всяких проблем, если четко ставятся цели - куда стремиться, если проводится отбор по профессиональным качествам, а не по знакомству, если в коллективе есть достойные лидеры, если создаются мотивации для достижения результатов и существует взаимодействие, групповая динамика, и если условия труда и его оплата отвечают предъявленным требованиям.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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