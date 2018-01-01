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    Думки вголос

    Найдурніші фрази керівників України, якими вони виправдовують своє небажання думати глобально

    «Ви ж бачите з ким доводиться працювати, де взяти людей?»
    Мовою оригіналу Три самых глупых фразы руководителей Украины, которыми они оправдывают нежелание думать глобально, ставить амбициозные цели и строить стратегии их достижения: 1. «Трудно делать реформы во время войны» 2. «Чтобы делать реформы надо больше денег» 3. «Вы же видите с кем приходится работать, где взять
    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 16:04
    • Розсилка
    Реформи в Україні
    Реформи в Україні

    «Ви ж бачите з ким доводиться працювати, де взяти людей?»

    Мовою оригіналу

    Три самых глупых фразы руководителей Украины, которыми они оправдывают нежелание думать глобально, ставить амбициозные цели и строить стратегии их достижения:

    1. «Трудно делать реформы во время войны»

    2. «Чтобы делать реформы надо больше денег»

    3. «Вы же видите с кем приходится работать, где взять людей?»

    1. На самом деле, реформы успешно проводятся как во время войны так и во время мира. Во время войны - даже более эффективно, потому что война консолидирует общество и давит на политическую элиту. Израиль демонстрирует экономический рост даже во время войн. Структурные реформы ограничивает не война - а качество планирования и мобилизации человеческих и материальных ресурсов.

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    2. Чтобы делать реформы денег всегда хватает. Потому что самая первая и главная реформа - это научиться жить по средствам. То есть привести в соответствие планы развития с наличным бюджетом. Опираться на то, что есть у тебя в руках сейчас. Реформа - это концентрация наличных людских и материальных ресурсов. Чтобы с наличными ресурсами давать результат, надо научиться ставить более реалистичные цели, обеспечить более реалистичные условия работы, достигать соизмеримые с ресурсами результаты.

    3. Люди в Украине есть и никаких проблем с их набором не существует. Но в глобальном мире за привлечение качественной рабочей силы надо конкурировать - а не строить отношения по советской модели, ожидая что люди должны идти сами, ведь «всегда так было», ведь «у нас и таких условий в мое время не было». Сегодня люди идут без всяких проблем, если четко ставятся цели - куда стремиться, если проводится отбор по профессиональным качествам, а не по знакомству, если в коллективе есть достойные лидеры, если создаются мотивации для достижения результатов и существует взаимодействие, групповая динамика, и если условия труда и его оплата отвечают предъявленным требованиям.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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