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    Думки вголос

    Зеленський говорить взаємовиключні твердження, які злять абсолютно всіх

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Зеленський говорить взаємовиключні твердження, які злять абсолютно всіх

    Як можна домовитися про спільні патрулі кордону з бойовиками, не ведучи переговорів з їх лідерами?

    Володимир Зеленський має унікальну здатність казати взаємовиключні речі і в результаті злити абсолютно всіх.

    На конференції у Мюнхені він спочатку заявив, що Україна не буде вести переговори з лідерами угруповань ЛДНР. А потім припустив можливість створення спільних патрулів ВСУ та представників тимчасово окупованих територій.

    У підсумку ЗМІ РФ та ЛДНР з обуренням пишуть, що Зеленський «відмовляється виконувати Мінські угоди та вести переговори з народними республіками». А наші ЗМІ з обуренням пишуть про спільні патрулі з бойовиками.

    Як ці висловлені Зеленським тези узгоджуються одна з іншою - не ясно. Як можна домовитися про спільні патрулі кордону з бойовиками, не ведучи переговорів з їх лідерами? Навряд чи на це питання може відповісти сам президент.

    Ніхто нічого не зрозумів, усі зляться, при цьому на 99% зрозуміло, що ніяких виборів в ОРДЛО за українськими законами та жодних патрулів у доступному для огляду майбутньому не буде. Бо війна триває, квітнева зустріч у нормандському форматі швидше за все не відбудеться, тому що не виконані домовленості паризького саміту, немає і розуміння щодо подальшого розведення військ. Ніщо не вказує на близькість завершення конфлікту.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі Донбас Мінські угоди ОРДЛО Володимир Зеленський
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