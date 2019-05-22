Референдуми ще ніколи не припиняли війни

Щоб Росія прислухалася до наших дипломатів, вона повинна отримувати більш ефективний військовий відсіч

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Референдумы к прекращению войны, конечно, не приводят. Дипломаты должны говорить о миролюбии, но Россия ведет войну, чтобы добиться в ней победы, узаконить оккупацию нашей земли, а не для того, чтобы прекратить огонь.

Президент на встрече с делегацией США сказал, что Украина просит усиления санкций против РФ, помощь в защите от агрессии и оккупации Крыма и Донбасса. Это показывает, что курс не меняется, что еще обсуждать?

Россия прекратит войну, если мы согласимся с оккупацией Крыма и Донбасса, они не просто это заявляют, они действуют в этом направлении, усиливают войска, строят новые военные базы, ведут огонь по украинским военным.

Чтобы Россия прислушивалась к нашим дипломатам, она должна получать более эффективный военный отпор, заинтересовать Путина мирными переговорами можно будет только в том случае, если у него будет не хватать наемников держать фронт. Надо сокращать поголовье оккупантов, без этого мирные стратегии не сработают. Кто-то говорит о мире, конечно, а кто-то должен стрелять.





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