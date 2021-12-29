Конкурс на антикорупційного прокурора: тиждень брехні та мовчання Зеленського

Президент Зеленський завдяки своїм зв'язкам з олігархами зриває співпрацю з США

21 грудня комісія з обрання Спеціального антикорупційного прокурора завершила конкурс, більшість балів набрав Олександр Клименко. А президент Зеленський продовжує демонструвати зневагу та порушує зобов'язання України перед США, порушує декларацію щодо призначення прокурора САП, яку сам Зеленський підписав 1 вересня разом с президентом США Байденом.

Проте минув вже тиждень, але конкурсна комісія, половина членів якої призначена коаліцією Слуг народу, ОПЗЖ, Довіри та За майбутнє, продовжують блокувати конкурс, та відмовляються голосувати за визнання Клименка головою САП, отже рішення не може вступити в законну силу. Комісія керується офісом президента, і, без сумнівів, блокування конкурсу – це особисте рішення президента Володимира Зеленського.

США докладають великих зусиль для допомоги Україні, Когресс погодив чергові 300 мільйонів доларів військової допомоги, американські літаки-розвідники продовжують пильнувати за російськими військами на кордонах України, США заявляють про підготовку глобальних санкцій проти РФ у разі великого вторгнення Путіна. А в цей час президент України не виконує одне з ключових питань співробітництва з США, та провалює призначення прокурора САП, яке більше за все потрібно не Байдену – а народу України!

Чому Зеленський блокує призначення Клименка? Причина перша, бо тоді в руках Клименка будуть провадження по Коломойському, по структурам Ахметова, по іншим олігархам, також САП може відкрити шлях кримінальним провадженням проти самих Слуг народу. Проти оточення самого Зеленського.

Санкції США проти наближеного до офісу Андрія Портнова – це сигнал для Зеленського, для його заступника голови офісу Татарова - партнера Портнова.

Президент Зеленський завдяки своїм зв'язкам з олігархами зриває співпрацю з США, дискредитує нашу зовнішню політику та послаблює оборону України. Ось це реальна загроза національній безпеці. Але, на жаль, це питання ніхто не винесе на засідання РНБО.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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