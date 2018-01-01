Вплив США буде визначальним фактором президентських і парламентських виборів 2019 року
- Сьогодні, 14:12
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Постійний контроль і увагу американці проявляють перш за все до діяльності НАБУ і САП
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Руководство Украины дало принципиальное согласие на выполнение всех требований американцев,на которых настаивает посольство США. Без выполнения политических требований, выдвинутых госдепартаментом, продолжение дальнейшей программы сотрудничества, в том числе по получению следующего транша МВФ, фактически невозможно.
1. Антикоррупционный суд до конца года согласно рекомендациям Венецианской комиссии.
2. Смена руководства Центризбиркома.
3. Отставка руководства «Укроборонпрома» и структурные изменения в оборонной промышленности.
В пакет не входит, но подразумевается также:
1. Никаких отставок главы НАБУ А.Ситника и прекращение давления на НАБУ со стороны других госструктур и парламента.
2. Обеспечение независимой прослушки для НАБУ и избрание адекватных авторитетных аудиторов НАБУ.
2. Структурные изменения в руководстве МО и ГШ согласно Стратегическому оборонному бюллетеню.
Вместе с тем, США, Канада и Евросоюз намерены поддержать проведение властями Украины конкурентных демократических выборов в установленные сроки. Американцы не считают, что Украине на данный момент нужны потрясения, они полагают, что следующие выборы выведут на новый уровень развитие демократии в Украине, если будет обеспечена конкуренция.
Вместе с тем, американское влияние не подразумевает вмешательство в оперативное управление государством. Обозначены определенные коридоры развития. Постоянный контроль и внимание американцы проявляют прежде всего к деятельности НАБУ и САП. За деятельностью этих структур осуществляется постоянный мониторинг, консультирование, сопровождение. Наши союзники считают, что деятельность этих структур - единственно возможный предохранитель украинской политики, который способен удержать украинских политиков в каких-то рамках.
В случае выполнения политических требований, экономические проблемы сотрудничества, и например -
необходимость повышения цен на жилищно-коммунальнльные услуги, МВФ готов обсуждать и переносить по срокам.
В общем, не исключено, что будут какие-то не стыковки, какие-то попытки как-то что-то скорректировать, но по моему мнению, задачи будут выполнены, ничего нереалистичного здесь нет, а накануне выборов без транша МВФ государство будет парализовано, кредит жизненно необходим. Думаю, эти задачи будут поддержаны и гражданским обществом.
Думаю, что все эти политические требования на самом деле абсолютный минимум, необходимый для того, чтобы показать не столько даже Западу, а прежде всего самим себе, что мы способны выстраивать систему сдержек и противовесов, что руководство государство способно создавать правила для сами себя и подчиняться им.
Джерело: блог Юрія Бутусова