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    Думки вголос

    Вплив США буде визначальним фактором президентських і парламентських виборів 2019 року

    Постійний контроль і увагу американці проявляють перш за все до діяльності НАБУ і САП
    Мовою оригіналу Руководство Украины дало принципиальное согласие на выполнение всех требований американцев,на которых настаивает посольство США. Без выполнения политических требований, выдвинутых госдепартаментом, продолжение дальнейшей программы сотрудничества, в том числе по получению следующего транша МВФ, фактически невозможно. 1.
    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 14:12
    • Розсилка
    Українсько-американські відносини
    Українсько-американські відносини

    Постійний контроль і увагу американці проявляють перш за все до діяльності НАБУ і САП

    Мовою оригіналу

    Руководство Украины дало принципиальное согласие на выполнение всех требований американцев,на которых настаивает посольство США. Без выполнения политических требований, выдвинутых госдепартаментом, продолжение дальнейшей программы сотрудничества, в том числе по получению следующего транша МВФ, фактически невозможно.

    1. Антикоррупционный суд до конца года согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

    2. Смена руководства Центризбиркома.

    3. Отставка руководства «Укроборонпрома» и структурные изменения в оборонной промышленности.

    В пакет не входит, но подразумевается также:

    1. Никаких отставок главы НАБУ А.Ситника и прекращение давления на НАБУ со стороны других госструктур и парламента.

    2. Обеспечение независимой прослушки для НАБУ и избрание адекватных авторитетных аудиторов НАБУ.

    2. Структурные изменения в руководстве МО и ГШ согласно Стратегическому оборонному бюллетеню.

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    Вместе с тем, США, Канада и Евросоюз намерены поддержать проведение властями Украины конкурентных демократических выборов в установленные сроки. Американцы не считают, что Украине на данный момент нужны потрясения, они полагают, что следующие выборы выведут на новый уровень развитие демократии в Украине, если будет обеспечена конкуренция.

    Вместе с тем, американское влияние не подразумевает вмешательство в оперативное управление государством. Обозначены определенные коридоры развития. Постоянный контроль и внимание американцы проявляют прежде всего к деятельности НАБУ и САП. За деятельностью этих структур осуществляется постоянный мониторинг, консультирование, сопровождение. Наши союзники считают, что деятельность этих структур - единственно возможный предохранитель украинской политики, который способен удержать украинских политиков в каких-то рамках.

    В случае выполнения политических требований, экономические проблемы сотрудничества, и например -
    необходимость повышения цен на жилищно-коммунальнльные услуги, МВФ готов обсуждать и переносить по срокам.

    В общем, не исключено, что будут какие-то не стыковки, какие-то попытки как-то что-то скорректировать, но по моему мнению, задачи будут выполнены, ничего нереалистичного здесь нет, а накануне выборов без транша МВФ государство будет парализовано, кредит жизненно необходим. Думаю, эти задачи будут поддержаны и гражданским обществом.

    Думаю, что все эти политические требования на самом деле абсолютный минимум, необходимый для того, чтобы показать не столько даже Западу, а прежде всего самим себе, что мы способны выстраивать систему сдержек и противовесов, что руководство государство способно создавать правила для сами себя и подчиняться им.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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