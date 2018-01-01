Яценюк пропонує виправити президентський проект про антикорупційний суд

Екс-прем’єр-міністр назвав шість факторів, необхідних для подолання корупції в Україні

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк переконаний, що між першим та другим читаннями законопроекту про антикорупційний суд парламент матиме змогу внести «зміни, які повинні відповідати рекомендаціям Венеціанської комісії». «Президент висловив своє бачення щодо того, як має бути сформований антикорупційний суд.



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Арсеній Яценюк

Екс-прем’єр-міністр назвав шість факторів, необхідних для подолання корупції в Україні

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк переконаний, що між першим та другим читаннями законопроекту про антикорупційний суд парламент матиме змогу внести «зміни, які повинні відповідати рекомендаціям Венеціанської комісії».

«Президент висловив своє бачення щодо того, як має бути сформований антикорупційний суд. Парламент ще не висловив свого бачення з цього питання. Вчора спікер заявив про те, що в найкоротший термін законопроект буде включений до порядку денного і я переконаний, що він буде проголосований в першому читанні», – сказав колишній прем’єр-міністр України.

Протягом зустрічей з американськими урядовцями під час свого перебування в Вашингтоні цього тижня, Яценюк наголошував, що подолання корупції вимагатиме більше, ніж створення антикорупційного суду.

«Ми дискутували з нашими американськими партнерами не тільки про суд як один з інструментів боротьби з корупцією. А про всеосяжну програму боротьби з корупцією», – повідомив він.

Яценюк назвав шість факторів, необхідних для подолання корупції в Україні.

1. Демонополізація економіки.

2. Приватизація державних компаній, адже «саме там сидять політичні корумповані інтереси».

3. Подолання корупції в системі державних закупівель. «Електронні закупівлі дали можливість розкрити цей ринок і зменшити там корупцію», наголосив політик.

4. Реформа правоохоронної системи та системи державної служби. Тут Яценюк, зокрема, відзначив низький рівень заробітних плат держслужбовців. Це питання вирішується в Україні, переконаний Яценюк. «подивіться на загальний рівень заробітних плат і в війську, і в поліції, для суддів – це ж було дуже важливо – і новий Верховний суд вже отримує не 10 тисяч гривень, а сотні тисяч гривень», – наголосив він.

5. Дерегуляція економіки. «Чим менше впливу держави, чим менше всякого роду ліцензій, дозволі, чим менше механізмів цієї корупційної діяльності, тим менше буде самої корупції», – переконаний політик.

6. Децентралізація, «для того, щоб передати ресурси з Києва на низ. І ми це зробили. Тоді місцева влада повинна нести відповідальність перед громадянами, які проживають на цій території, як вони використали ці гроші», – зауважив Яценюк.

Раніше повідомлялося, що Яценюк привітав рішення США про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки.