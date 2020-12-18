Заступник очільника Офісу президента Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ

Таке відчуття, що у Татарова імунітет, і ні Зеленський, ні Єрмак за своїх підлеглих взагалі не хочуть нести ніякої відповідальності

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Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ.

Сегодня и.о. Главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову, детективы НАБУ приехали в ОП по месту его работы, однако выяснилось, что Татаров сегодня на работу не явился. Напомню, он является заместителем главы ОП по вопросам правоохранительных органов, по сути главным координатором работы силовиков. Также детективы не обнаружили Татарова у него дома.

Подозрение передано по месту работы Татарова в ОП.

Офис президента никак не комментирует исчезновение одного из ближайших сотрудников президента.

Никак не комментирует возможность нахождения на должности чиновника, который получил подозрение НАБУ. Такое ощущение, что у Татарова иммунитет, и ни президент Зеленский и ни глава ОП Ермак за своих подчиненных вообще не хотят нести никакой ответственности. Эй, парни, бросайте пинг-понг и карусель, у вас пропал координатор правоохранительных органов! Он подозревается в коррупции! Запишите видосик, хотя бы, что вы с нами, потому что ваше молчание показывает, что вы абсолютно не контролируете ситуацию в стране.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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