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    Думки вголос

    Зеленський може найближчим часом визнати 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Зеленський може найближчим часом визнати 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв

    29 серпня - день наших найбільших втрат у війні - більше 300 загиблих воїнів

    Мовою оригіналу

    Президент Владимир Зеленский может в ближайшее время подписать проект указа о признании 29 августа Днем памяти павших героев - защитников Украины.

    Я много раз писал еще с 15-го года, что нам нужен День героизма и памяти павших защитников Украины, - такой, как существует в Израиле - и именно 29 августа. Проект постановления о признании 29 августа Днем памяти подали депутаты прошлого состава Верховной Рады, но прошлый президент отказывался подписывать такой указ.

    Сейчас такой инициативой к Зеленскому обратился начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак и группа волонтерских организаций. И проект рассматривается.

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    29 августа - день наших наибольших потерь в войне - более 300 воинов.

    Но прежде всего - это день, когда командиры окруженных украинских войск отказались сложить оружие. Они до конца выполняли приказ, не дрогнули. И ради чести украинского флага отказались сдаваться. И пошли по начертаному для них зеленому коридору до конца.

    Думаю, что учреждение Дня памяти героев 29 августа - это очень важное событие для страны. Это обязательство расследовать и сделать публичным описание событий под Иловайском.

    Это обязательство отметить наградами тех, кто до конца был верен присяге народу Украины, сохранить их имена для истории как достойных воинов, очистить оболганные пропагандой имена.

    И рассказать правду о боях с российскими агрессорами, чтобы руководство страны и армия смогли сделать правильные выводы.

    Надеюсь, что Зеленский подпишет указ, чтобы было время подготовиться к 29-му августа.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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