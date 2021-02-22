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    Думки вголос

    Зеленському не треба думати, що санкції проти Медведчука – це вічні лаври

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Зеленському не треба думати, що санкції проти Медведчука – це вічні лаври

    Президенту ще тільки належить усвідомити глобальні наслідки свого рішення щодо Медведчука

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    Владимир Зеленский стал государственным деятелем. Два года Зеленский пытался сравняться или превзойти Порошенко, двигаясь в матрице стереотипов 14-19 годов в условиях давно изменившейся реальности. Это была имитация формы без осознания содержания.

    Россия надеялась использовать слабость нового президента Украины, для того, чтобы нарастить свои политические ресурсы для раскачки Украины изнутри, и почти два года у Путина и Медведчука многое получалось. Казалось, Зеленский так и уйдет на дно не осознав, что его ведут на поводке российские агенты в его окружении. Но 19 февраля обстановка изменилось. Вне закона поставлен не просто Медведчук – вне закона поставлена пророссийская политика в Украине. Это открывает теперь окно возможностей для более самостоятельной политики, для новых антироссийских инициатив, и сжигает все мосты для заигрывания с пророссийским электоратом.

    Думаю, что президенту еще только предстоит осознать глобальные последствия своего решения по Медведчуку. Это не пиар в каске, это то, что должен делать Верховный Главнокомандующий во время войны – создавать контур обороны и безопасности страны. Создавать новые инициативы, которые усиливают государство, которые мобилизуют общество для защиты страны.

    Зеленский не должен думать, что санкции по Медведчуку – это вечные лавры. Нет, это выход из политической матрицы в реальность, на свой самостоятельный трек. И если за словами на бумаге не последует действий – овации быстро забудутся, так как это было с Ющенко, который также принимал в свое время ряд сильных антироссийских решений. И то, что у нас происходит в государстве, с хаотичными временами Ющенко очень похоже.

    Президент должен реформировать силовые структуры, чтобы проводить самостоятельную политику. Это задача номер 1 для президента. Без реформы силовиков любые рассказы о либеральной экономике останутся пустыми разочарованиями. Надо признать, что мы очень далеки еще от победы в войне – но сделан реальный шаг вперед, чтобы эту победу приблизить.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Віктор Медведчук санкції Володимир Зеленський
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