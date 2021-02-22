Авторитарно-імперський курс Путіна поховає скромний бюрократ?

Коли покоління Путіна піде, замість нього при владі залишаться відносно молоді скромні чиновники в інтелігентних окулярах

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Возможно, путинизм убьет не революционер-Навальный, а его сверстник – скромный карьерный чиновник.

В постсталинской России сменилось четыре поколения руководителей. Придя к власти, они пытались символически вернуться в эпоху своей молодости, восстановить ее дух, принятые тогда модели поведения и социальные практики.

Хрущев начал активную социальную жизнь в 20-е, потом долго мимикрировал под унылое сталинское окружение, но в душе так и остался «комсомольцем 20-х годов», наивным мечтателем-авантюристом, иногда добрым, иногда жестоким, но искренним и непосредственным. Придя к власти, он попробовал восстановить атмосферу середины двадцатых, с наивным культом Ленина, обещанием скорого коммунизма, но без массового террора и с гораздо большей степенью свободы, чем при зрелом Сталине. Так страна получила знаменитую хрущевскую оттепель.

Брежнев, Суслов, Устинов, Андропов, Черненко сформировались как политики в глухие тридцатые годы, во время тотальной бюрократизации и террора, когда главным было не высовываться, и любая инициатива могла плохо кончиться. Они хотели, чтобы все было как при Сталине, только без террора и войны. И как огня боялись перемен. Этот страх определил их политику, приведшую к т.н. «застою».

Горбачев и Ельцин при всем их несходстве – дети оттепели. Их молодость пришлась на эту неспокойную, но относительно свободную эпоху. Они выбрали реформы, пытаясь завершить десталинизацию, начатую во время их юности.

Путин и его подельники – дети застоя: лицемерного патриотизма на партийных собраниях, стяжательства и коррупции в реальности. Именно эту атмосферу двойной морали они восстановили, когда пришли к власти. Все их прожекты: от нового империализма и авторитаризма до Олимпийских игр, от преследования диссидентов до «сверхракет», от нефте и газопроводов до «дружбы с Африкой», от космических обещалок до попыток расколоть НАТО – из той эпохи.

Дети застоя перешли или скоро перейдут за седьмой десяток, а потом и конечная остановка недалеко. Их естественный уход неизбежен. В обозримом будущем им придется передать власть следующему поколению – детям реформ, юность которых пришлась на 90-е, тем, кому сейчас от 40 до 50; поколению, сформировавшемуся в атмосфере свободы, открытости и дружбы с Западом. Его представители уже сейчас активно делают карьеру в государственном аппарате. В последние годы они возглавили, например, множество губерний. В основном они неплохо образованы и имеют опыт работы в бизнесе, в том числе с западными партнерами, некоторые из них учились заграницей.

Пока они мимикрируют под господствующий урапатриатизм, насаждаемый детьми застоя (как Горбачев и Ельцин долгое время изображали из себя истово верующих коммунистов), но, думаю, вся эта патриотическая лабуда им абсолютно по барабану. Они, в основном, ориентированы на Запада, как и было принято в то время, когда сформировались их политические взгляды и картина мира. Ведь сложившиеся в молодости стереотипы в течение жизни меняются редко.

Я долго жил в Нижнем Новгороде и сейчас слежу за ситуацией там. Нижегородский губернатор Глеб Никитин - как раз представитель популяции новых российских руководителей из числа детей реформ, ему 43 года. Понятно, что его выдвинула питерская мафия. Но он неплохо образован, окончил MBA бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса. Он очень хочет быть либеральным и дружить с местной общественностью. При этом, еще сильнее боится злых дядей в Кремле, ведет себя трусовато и непоследовательно, обещает разные послабления, а потом прячется. Еще бы, он пока целиком зависит от кремлевских старцев. Но так будет не всегда.

Когда поколение Путина-Патрушева-Бортникова-Сечина уйдет, вместо него у власти останутся такие относительно молодые скромные чиновники в интеллигентных очках, как вместо Брежнева и Ко – Горбачев. А вот дальше начнется самое интересное. Думаю, дети реформ не будут продолжать авторитарно-имперский курс Путина. Им это не нужно. Они – экономически ориентированные люди и хотят дружить с западным миром. Им ни к чему санкции и проблемы. Такие дети реформ и похоронят путинское наследие в процессе какого-то нового 20 съезда. А затем, хотят они этого или нет, и его империю, как Горбачев с Ельциным похоронили СССР.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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