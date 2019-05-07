  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Луканов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    В Україні величезна частина населення досі залишається ментальними «совками»

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Олексій Стаханов - В Україні величезна частина населення досі залишається ментальними «совками»
    Олексій Стаханов

    «Совок» виховував рабів, які не здатні захистити свої права, які безініціативні і мають патерналістські уявлення про життя

    На одному ефірі зустрівся з Нестором Шуфричем і деякими діячами, які обговорювали тему 8 і 9 травня. Нібито висловився Володимир Вятрович за відмову від радянського пропагандистського 9 травня і приєднання до всієї Європи, тобто до 8 травня. 

    Ясна річ, що його критики казали,що люди так звикли, треба їх поважати , не треба відмовлятися від радянських свят і плели іншу совкову муйню. А нардеп Шахов сказав принагідно, що він з міста Стаханова, яке було названо на честь простого робітника, мовляв. як поважали простих робітників у СРСР. 

    Я тут же згадав, як партія великого капіталу, тобто Партія регіонів, будучи з Януковичем при владі, відзначала 75-ту (здається) річницю так званого Стахановського руху. У 30-і роки Олексій Стаханов (насправді він був Олександром, або Андрієм, але газета «Правда» назвала його Олексієм і він мусив змінити прізвище) нарубав у вибої якусь колосальну кількість вугілля. Зазвичай самі гірники і видавали його на гора. Але за Стахановим ішли двоє і викидали вугілля. Себто він тільки рубав. 

    Читайте також

    Його так званий трудовий подвиг був возвеличений і поширений по всьому Союзу. Що це був за рекорд такий? Фактично це був рух за те, щоб вколювати як рабам за мінімальної оплати. Потім була ще трактористка Паша Ангеліна ну і представники інших галузей, з яких робили героїв праці. 

    Так ось Янукович призначив святкування річниці Стахановського руху. Там якийсь шахтар побивав рекорд Стаханова і Янукович дав йому Героя України. Це було таке кричуще лицемірство - капіталістична партія, з великих буржуа відзначала комуністичне свято. А все чому?Та тому що багато з них, попри збагачення, ментально залишилися совками. Власне, вони прагнули спонукати людей вколювати за мінімальної оплати. 

    Думаю, що саме з цих міркувань вони підтримують ностальгію частини суспільства за совком. Не хочуть з ним прощатися. Бо совок виховував рабів, які не здатні захистити свої права, які безініціативні і мають патерналістські уявлення про життя. 

    У нас величезна частина народу досі залишається ментальними совками. Навіть ті, хто там не народився. Вони часто розповідають байки про те, як там добре жилося і мрію відібрати і розподілити. Такі мрії, на жаль, нерідко втілюються у життя. Нехай нас омине така доля.

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Партія регіонів СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Тарас Возняк
    Тарас Возняк

    Головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ