Одеситам нагадали про використання забороненої символіки



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Правоохоронці звертаються до громадян із проханням дотримуватися норм чинного законодавства України, у т.ч. й тих, що стосуються використання комуністичної та націонал-соціалістичної символіки

8 та 9 травня в Україні відзначатиметься День пам’яті та примирення, а також 74-та річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В ці дні в Одесі заплановані масові заходи, у яких візьме участь велика кількість громадян.

«Шановні одесити та гості міста! Звертаємося до вас із проханням бути толерантними один до одного, не порушувати публічного порядку та законодавства України», - зазначається у зверненні правоохоронців.

Нагадуємо, що статтею 39 Конституції України громадянам гарантується право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. При цьому ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» заборонено виготовлення, поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі, у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів.

За вищевказані правопорушення статтею 436-1 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Якщо ж ці дії були вчинені представником влади або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, то вони караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.

Крім того, заборонено публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення. Відповідно до ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, такі дії тягнуть за собою відповідальність у вигляді накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.