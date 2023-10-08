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Померла Ніна Матвієнко: названі дата і місце прощання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Померла Ніна Матвієнко: названі дата і місце прощання
Ніна Митрофанівна не дожила всього два дні до свого 76-го дня народження
фото з відкритих джерел

Ніна Митрофанівна раптово пішла з життя 8 жовтня

Народу артистку України Ніну Матвієнко проведуть в останню путь цієї середи, 11 жовтня. Про це повідомила донька виконавиці, співачка Тоня Матвієнко.

Дочка зірки вийшла на зв'язок з шанувальниками у своїх Instagram-stories та розповіла, що попрощатися з легендою української музики прихильники та друзі зможуть з 11 до 13 години у Національній філармонії України за адресою: Володимирський узвіз, 2.

«Прощання з мамою відбудеться у середу, з 11 до 13 години. У філармонії», – повідомила Тоня.

Ніна Митрофанівна раптово пішла з життя 8 жовтня, не доживши всього два дні до свого 76-го дня народження. Причини смерті Народної артистки України наразі невідомі.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Народної артистки України Ніни Матвієнко. 

Також мер столиці Віталій Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко. 

Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо про смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко.

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Теги: співачка Ніна Митрофанів Ніна Матвієнко Тоня Матвієнко

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