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    Думки вголос

    Буча має стати для Росії «інформаційним Сталінградом»

    • Оксана Забужко

      Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

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    Маємо зробити так, щоб війна поділилась на &laquo;до Бучі&raquo; і &laquo;після&raquo; - Буча має стати для Росії «інформаційним Сталінградом»
    Маємо зробити так, щоб війна поділилась на «до Бучі» і «після»

    Неможливо й далі вважати, що розпад РФ може бути більшою катастрофою, ніж її дальше тривання

    Країна під назвою «РФ» має припинити своє існування.

    Самих тільки фото й відео з Бучі достатньо, аби нарешті остаточно переконати в цьому решту людства. І навіки заткати всіх тих …дєй, від макронів і чувачків з «Рено» до борцунів з cancel culture, які цілий цей місяць активно працювали над збереженням країни «РФ», на різні способи вбиваючи в громадську думку Заходу тезу про One Man's War.

    Ні, це не Путін; так, це росіяни; ні, від часів Сталіна вони не змінились; так, це ви їм дозволили робити; так, ви – співучасники, – ось таким має бути віднині український дискурс в усіх без винятку перемовинах із нашими «союзниками».

    І це можна зробити – якщо кожен із нас, в Украйні і не в Украйні сущих, стане «амбасадором Бучі». Вішатиме ці фотки в коментарях під статтями євроміністрів про те, чому неможливе ембарґо на російський газ. Носитиме в телефоні й показуватиме польським і словацьким волонтерам у відповідь на їхні «Ех, хто б того Путіна вбив, щоб був уже нарешті мир і спокій!» Не проминатиме жодної нагоди тицьнути писком тих, хто «не міг собі й уявити» (а насправді, не хотів знати).

    Маємо зробити так, щоб війна поділилась на «до Бучі» і «після». «Після» – це вже коли «неможливо удавати, що не знав». Неможливо й далі вважати, що розпад Росії може бути більшою катастрофою, ніж її дальше тривання.

    Збити бучу – всі ж іще пам'ятають цей вираз? Сама топоніміка нам підказує, що маємо робити, наші мертві до нас нею промовляють…

    Буча має стати для країни «РФ» – її «інформаційним Сталінградом».

    І тоді – тоді всі наші жертви матимуть сенс. Виявляться немарними.

    Carthago delenda est.

    Джерело: блог Оксани Забужко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Буча Україна окупація #stoprussia
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    Буча має стати для Росії «інформаційним Сталінградом»