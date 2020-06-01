Днем захисту дітей має бути кожен день нашого життя

Давайте пам’ятати, що чужих дітей не буває

«Ти – найталановитіший!» «Ти найрозумніша і найкрасивіша!» «Ти все зможеш!» «Ти – моя гордість!» Я впевнений, що ці слова для будь-якої дитини набагато важливіші від традиційних «Чи зробив ти «домашку?», «Перехочеш» та «Надягни шапку». Ми часто кажемо: «Діти – це наше майбутнє». Та чи достатньо ми, дорослі, робимо для нашого майбутнього?

Я вважаю, що фундаментальним правом кожної дитини, яке ми повинні забезпечувати та захищати, є право на щасливе дитинство. Адже це – не тільки про дитячу освіту та здоров’я, безпеку та розвиток, дозвілля та відпочинок. Це й радісні дитячі очі. Це дитяча усмішка. Це приємні спогади про найкращий період життя.

Будьмо для наших дітей супергероями! І для цього не обов’язково потрібне вміння літати чи проходити крізь стіни. Нашою суперсилою можуть бути порядність і чесність, повага та толерантність, добрі слова та гарні справи. Знаходьте якомога більше часу для дітей. Здійснюйте їхні мрії. Інколи це так просто. Вислухайте їх. Інколи це так потрібно. Просто міцно обійміть їх і скажіть: «Я тебе люблю». Інколи це найважливіше. Сьогодні, на жаль, є багато дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей з особливими освітніми потребами. Держава має бути для них джерелом турботи та піклування. Україна має бути для них захисником і добродієм. У цей день я хочу окремо подякувати всім, хто працює з дітьми. Це освітяни та соціальні працівники, дитячі лікарі, правозахисники та психологи, благодійники та меценати, дитячі художники, письменники, музиканти, аніматори й багато-багато інших. Я впевнений, що День захисту дітей – це не тільки 1 червня. Це має бути кожен день нашого життя. І давайте пам’ятати, що чужих дітей не буває.

Джерело: блог Володимира Зеленського

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