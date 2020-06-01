1 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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У перший день літа відзначається День захисту дітей

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1 червня в світі відзначаються свята, пов'язані з сім'єю і харчуванням. «Главком» зібрав інформацію про них, а також про народні прикмети і заборони цього дня.

День захисту дітей

Свято встановлене в 1949 році в Парижі за рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. Проблема опіки над дітьми особливо гостро розглядалася на тлі тотального зубожіння населення, голоду та епідемій, які прийшли на зміну двом світовим війнам.

До того ж, у багатьох дітей батьки загинули і вони залишилися наодинці з труднощами: в боротьбі за життя вони нерідко вчиняли злочини і потрапляли до в'язниці, тоді як суспільство потребувало кваліфікованих робітників.

В Україні День захисту дітей відзначається з 1998 року.

Всесвітній день батьків

В один день з Днем захисту дітей відзначається Всесвітній день батьків: обидва свята націлені на популяризацію гармонійних сімейних відносин і максимальної допомоги один одному в розвитку і процвітанні.

В системі міжнародних днів ООН дане свято засноване в 2012 році.

Всесвітній день молока

Даний день встановлений Продовольчою і сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй для визнання важливості молока як глобальної їжі. Це свято щорічно проходить 1 червня, починаючи з 2001-го.

Молоко - один з найпопулярніших продуктів: його вживають як в чистому, так і в обробленому вигляді, а також додають у величезну кількість інших продуктів - від шоколадних батончиків до ковбаси. Тому так важливо популяризувати уважне ставлення до якості молочної продукції.

Народні прикмети

якщо в цей день іде дощ, то весь місяць буде сухим.

якщо квіти сильно пахнуть або півні голосно кукурікають - то це до опадів.

якщо в цей час сильна роса - то буде хороший урожай.

якщо вранці виникає туман, то буде багато грибів.

Що не можна робити

Не рекомендується немовлят залишати одних в кімнаті. Малюк, якому не виповнився ще рік, може сильно злякатися темних сил. Це накладе відбиток на його подальшу долю.

Якщо в перший день літа піде дощ, потрібно обов'язково під ним прогулятися. Тоді попереду вас чекають три вдалих місяці.

Не варто одягати несвіжий одяг. Якщо є можливість, купіть що-небудь нове. Це приверне до вас фінанси. Якщо кошти не дозволяють, просто візьміть щось тільки що випране. Тоді вас чекає стабільність.

У перший день літа не можна топтати рослини. Їх захисник понад може наслати на людей біди і влаштувати їм нелегке життя.

У кого сьогодні іменини?

Іменини 1 червня святкують Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій.