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    Думки вголос

    Євро-2020: жодна поразка не зламає Україну

    Євро-2020: жодна поразка не зламає Україну

    Вірю, що ми обов’язково проб’ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу!

    Жодна поразка не зламає Україну!

    Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі!

    Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у топ-8 найсильніших команд Європи.

    Ми здобули кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія та багато інших.

    Ми маємо чудову молоду команду, яка отримала надважливий досвід і стала ще сильнішою.

    Ми маємо чудовий тренерський штаб, який став ще мудрішим.

    А отже, наші головні перемоги – попереду!

    Я вірю, що ми обов’язково проб’ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу!

    І найголовніше!

    Ми маємо найкращу на турнірі групу підтримки!

    «Україна, Україна!», що лунало в Амстердамі, Бухаресті, Глазго та Римі, було чути в Києві!

    І на всю Європу було чути «Україна, Україна!», що лунало у фан-секторах, пабах і на звичайних кухнях Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, Донецька, Луганська, Сімферополя, Ялти і КОЖНОГО куточка України!

    Весь цей час ми були однією командою!

    Весь цей час – справді ЄДИНА УКРАЇНА!

    Продовжуймо це!

    Завтра. Післязавтра. ЗАВЖДИ!

    Слава Україні!

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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    Євро-2020: жодна поразка не зламає Україну