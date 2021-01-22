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    Думки вголос

    Маємо назавжди вивчити уроки сторічної давнини: щоб стати сильними – потрібно бути єдиними

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    •  glavcom.ua
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    З Днем Соборності, великий та сильний народе! - Маємо назавжди вивчити уроки сторічної давнини: щоб стати сильними – потрібно бути єдиними
    З Днем Соборності, великий та сильний народе!

    Бережімо нашу Україну і будьмо єдині. І в радості. І в горі

    «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України…»

    Ця цитата з універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР, проголошеного 102 роки тому, викликає широкий спектр емоцій.

    Це радість. Радість від великого об’єднання передусім не просто земель чи територій, а об’єднання українців.

    Це гордість. Гордість за наших предків, які здійснили Акт Злуки, а разом з ним – віковічну мрію всіх борців за єдину, соборну Україну.

    Це жаль. Через те, що державним діячам не вистачило тоді мудрості й порозуміння, щоб зберегти самостійну Україну.

    Це й біль. Адже сто років потому Крим і частина Донбасу одірвані від єдиної України.

    І це впевненість. Що у майбутньому ми зможемо все подолати і разом станемо творцями нового акта злуки.

    Для цього маємо назавжди вивчити уроки сторічної давнини й ніколи не забувати: щоб стати сильними – потрібно бути єдиними. Щоб стати єдиними – потрібно бути сильними. Досить розділень. Важливо пам'ятати, що соборність – це не тільки про територію. Одна з найдавніших мрій нашого народу – про єднання – фундаментальна мрія. Але її не можна досягти один раз і назавжди. Це постійна робота. Це щоденний рух. Це не щось у минулому, не ідеологічна рамка згори і не досягнення, яке може бути простим.

    Це завдання вчити себе розрізняти власні емоції і штучно накручені політиками. Поважати відмінності й інтереси інших у суспільстві – тих, хто на тебе не схожий, але з кого разом з тобою і складається наш народ. Та поступатися особистими амбіціями, коли це потрібно для спільного результату.

    Цьогоріч ми зустрічаємо День Соборності з почуттям глибокого суму й жалоби за нашими співгромадянами, загиблими під час пожежі у Харкові.

    На превеликий жаль, нас єднають не лише щасливі, а й трагічні сторінки. Щодня, а особливо сьогодні, ми повинні гуртуватися, підтримувати одне одного, стояти брат за брата, плече до плеча.

    Бережімо нашу Україну і будьмо єдині. І в радості. І в горі.

    І нехай води красеня Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас.

    З Днем Соборності, великий та сильний народе!

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: УНР Володимир Зеленський День Соборності
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