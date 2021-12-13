Хотіли розігнати невакцинованих: в Одесі чоловіки розпилили у ресторані сльозогінний газ (фото)

У результаті інциденту постраждала чотирирічна дитина

В Одесі двоє чоловіків розпилили в ресторані сльозогінний газ, в результаті чого постраждала чотирирічна дитина. Подія трапилася в закладі «Арт Шат», повідомляє Telegram –канал «Одеса-Інфо».

«У ресторані «Арт Шат» двоє чоловіків розпилили у приміщенні сльозогінний газ, постраждала дитина 4 років, яка перехворіла онкологію нещодавно. У спробі сховатися були затримані відвідувачами. Поліції він аргументував свої дії тим, що в ресторані гуляла велика кількість людей без масок і вакцинації, а він таким способом хотів розігнати людей заради безпеки. Він представився депутатом, а його друг колишнім військовим», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області жінці довелося постати перед судом, бо вона виносила сміття без паспорта, чим порушила карантинні вимоги.

До слова, у Київській області посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень у громадських місцях та у транспорті.

Нагадаємо, з 6 грудня вступили в дію оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.