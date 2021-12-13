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    Хотіли розігнати невакцинованих: в Одесі чоловіки розпилили у ресторані сльозогінний газ (фото)

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    Чоловіків затримали відвідувачі ресторану - Хотіли розігнати невакцинованих: в Одесі чоловіки розпилили у ресторані сльозогінний газ (фото)
    Чоловіків затримали відвідувачі ресторану
    фото скріншот відео

    У результаті інциденту постраждала чотирирічна дитина

    В Одесі двоє чоловіків розпилили в ресторані сльозогінний газ, в результаті чого постраждала чотирирічна дитина. Подія трапилася в закладі «Арт Шат», повідомляє Telegram –канал «Одеса-Інфо».

    «У ресторані «Арт Шат» двоє чоловіків розпилили у приміщенні сльозогінний газ, постраждала дитина 4 років, яка перехворіла онкологію нещодавно. У спробі сховатися були затримані відвідувачами. Поліції він аргументував свої дії тим, що в ресторані гуляла велика кількість людей без масок і вакцинації, а він таким способом хотів розігнати людей заради безпеки. Він представився депутатом, а його друг колишнім військовим», – йдеться в дописі.

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    Хотіли розігнати невакцинованих: в Одесі чоловіки розпилили у ресторані сльозогінний газ (фото)
    Хотіли розігнати невакцинованих: в Одесі чоловіки розпилили у ресторані сльозогінний газ (фото)
    Хотіли розігнати невакцинованих: в Одесі чоловіки розпилили у ресторані сльозогінний газ (фото)

    Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області жінці довелося постати перед судом, бо вона виносила сміття без паспорта, чим порушила карантинні вимоги.

    До слова, у Київській області посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень у громадських місцях та у транспорті.

    Нагадаємо, з 6 грудня вступили в дію оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.

    Теги: Одеса карантин щеплення коронавірус
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    Хотіли розігнати невакцинованих: в Одесі чоловіки розпилили у ресторані сльозогінний газ (фото)