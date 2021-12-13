У світі зафіксували першу смерть від «Омікрону»

Прем'єр Британії заявив, що «Омікрон» – це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється

Перший у світі підтверджений летальний випадок нового варіанту Covid-19 зафіксували у Британії

У Великій Британії зафіксували першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу «Омікрон». Видання Sky News пише, що це перший у світі підтверджений летальний випадок нового варіанту Covid-19.

«На жаль, «Омікрон» призводить до госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від «Омікрону» – зазначив прем'єр Британії Борис Джонсон під ча візиту в клініку на заході Лондона.

За його словами, «Омікрон» – це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється.

Зазначимо, до цього Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що досі не фіксували смерті у пацієнтів з «Омікроном».

Раніше ВООЗ повідомила, який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта».

Також інфекціоністка Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний.

Ще медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.