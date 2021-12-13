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    У світі зафіксували першу смерть від «Омікрону»

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    Прем'єр Британії заявив, що&nbsp;&laquo;Омікрон&raquo; &ndash; це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється - У світі зафіксували першу смерть від «Омікрону»
    Прем'єр Британії заявив, що «Омікрон» – це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється
    фото: news.sky.com

    Перший у світі підтверджений летальний випадок нового варіанту Covid-19 зафіксували у Британії

    У Великій Британії зафіксували першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу «Омікрон». Видання Sky News пише, що це перший у світі підтверджений летальний випадок нового варіанту Covid-19.

    «На жаль, «Омікрон» призводить до госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від «Омікрону» – зазначив прем'єр Британії Борис Джонсон під ча візиту в клініку на заході Лондона.

    За його словами, «Омікрон» – це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється.

    Зазначимо, до цього Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що досі не фіксували смерті у пацієнтів з «Омікроном».

    Раніше ВООЗ повідомила, який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта».

    Також інфекціоністка Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний.

    Ще медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

    Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

    Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

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    Теги: смерть Велика Британія епідемія Борис Джонсон ВООЗ коронавірус
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    У світі зафіксували першу смерть від «Омікрону»