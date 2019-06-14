Вся Україна сьогодні вшановує пам’ять загиблих десантників та екіпажу Іл-76
Наш обов’язок перед ними полягає у тому, щоб не дозволити повторення подібних трагедій у майбутньому
Рідні, друзі та вся Україна сьогодні вшановують пам’ять 40 загиблих бійців 25-ї повітряно-десантної бригади (м. Дніпро) та 9 членів екіпажу військово-транспортного літака Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України.
Вони загинули 14 червня 2014 року близько першої години ночі – їхній літак було збито терористами при заході на посадку в аеропорту «Луганськ». Я щиро поділяю сум і горе рідних та близьких кожного із загиблих.
Наш обов’язок перед ними полягає у тому, щоб не дозволити повторення подібних трагедій у майбутньому. Тому я, як Верховний Головнокомандувач ЗС України, доручив начальнику Генерального штабу активно працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій, і враховувати його у подальших спецопераціях і реформах ЗСУ.
Звісно, я знаю про судову тяганину щодо цієї трагедії. Це свідчить про великі проблеми в архітектурі військової юстиції. Налагодити її ефективне функціонування – один із пріоритетів для мене. Загибель військових – це не статистика. Це глибока рана для країни, яка ще довго не загоїться.
Сьогодні я прийшов вшанувати пам’ять кожного солдата, який загинув саме цього дня, 14 червня, за всі роки війни за незалежність і територіальну цілісність України. Ось імена 54 Героїв:
- Авдєєв Костянтин
- Авраменко Олександр
- Алтунін Валерій
- Бахур Віталій
- Бондаренко Віталій
- Гайдук Ілля
- Горда Анатолій
- Грабовий Валерій
- Дмитренко Андрій
- Добропас Сергій
- Дубяга Станіслав
- Каменєв Денис
- Кива Владислав
- Ковальчук Юрій
- Коренченко Олег
- Коснар Павло
- Котов Олександр
- Кузнецов Антон
- Кулібаба Руслан
- Кучерявий Сергій
- Левчук Павло
- Лісной Сергій
- Малишенко Тарас
- Манулов Сергій
- Мірошниченко Сергій
- Москаленко Сергій
- Ніконов Павло
- Рєзніков Євген
- Самохін Антон
- Санжаровець Артем
- Скалозуб Артем
- Шостак Сергій
- Шульга Андрій
- Шумаков Сергій
- Кривошеєв Сергій
- Проньков Ростислав
- Бабан Віталій
- Токаренко Ігор
- Гончаренко Сергій
- Ліфінцев Олег
- Буркавцов Володимир
- Бєлий Олександр
- Д’яков Михайло
- Ковалик Олександр
- Козолій Олександр
- Ментус Віктор
- Павленко Олег
- Скочков Ігор
- Телегін Сергій
- Попович Роланд
- Вишневський Степан
- Іванусь Ігор
- Турковський Сергій
- Жук Сергій
Джерело: блог Володимира Зеленського