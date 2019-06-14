Вся Україна сьогодні вшановує пам’ять загиблих десантників та екіпажу Іл-76

Наш обов’язок перед ними полягає у тому, щоб не дозволити повторення подібних трагедій у майбутньому

Рідні, друзі та вся Україна сьогодні вшановують пам’ять 40 загиблих бійців 25-ї повітряно-десантної бригади (м. Дніпро) та 9 членів екіпажу військово-транспортного літака Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних сил України.

Вони загинули 14 червня 2014 року близько першої години ночі – їхній літак було збито терористами при заході на посадку в аеропорту «Луганськ». Я щиро поділяю сум і горе рідних та близьких кожного із загиблих.

Наш обов’язок перед ними полягає у тому, щоб не дозволити повторення подібних трагедій у майбутньому. Тому я, як Верховний Головнокомандувач ЗС України, доручив начальнику Генерального штабу активно працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій, і враховувати його у подальших спецопераціях і реформах ЗСУ.

Звісно, я знаю про судову тяганину щодо цієї трагедії. Це свідчить про великі проблеми в архітектурі військової юстиції. Налагодити її ефективне функціонування – один із пріоритетів для мене. Загибель військових – це не статистика. Це глибока рана для країни, яка ще довго не загоїться.

Сьогодні я прийшов вшанувати пам’ять кожного солдата, який загинув саме цього дня, 14 червня, за всі роки війни за незалежність і територіальну цілісність України. Ось імена 54 Героїв:

Авдєєв Костянтин

Авраменко Олександр

Алтунін Валерій

Бахур Віталій

Бондаренко Віталій

Гайдук Ілля

Горда Анатолій

Грабовий Валерій

Дмитренко Андрій

Добропас Сергій

Дубяга Станіслав

Каменєв Денис

Кива Владислав

Ковальчук Юрій

Коренченко Олег

Коснар Павло

Котов Олександр

Кузнецов Антон

Кулібаба Руслан

Кучерявий Сергій

Левчук Павло

Лісной Сергій

Малишенко Тарас

Манулов Сергій

Мірошниченко Сергій

Москаленко Сергій

Ніконов Павло

Рєзніков Євген

Самохін Антон

Санжаровець Артем

Скалозуб Артем

Шостак Сергій

Шульга Андрій

Шумаков Сергій

Кривошеєв Сергій

Проньков Ростислав

Бабан Віталій

Токаренко Ігор

Гончаренко Сергій

Ліфінцев Олег

Буркавцов Володимир

Бєлий Олександр

Д’яков Михайло

Ковалик Олександр

Козолій Олександр

Ментус Віктор

Павленко Олег

Скочков Ігор

Телегін Сергій

Попович Роланд

Вишневський Степан

Іванусь Ігор

Турковський Сергій

Жук Сергій

Вічна пам’ять і глибока шана!

Джерело: блог Володимира Зеленського

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