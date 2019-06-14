Виглядало феєрично: почесна варта ЗСУ взяла участь у фестивалі Drillfest в Празі



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Надзвичайний і повноважний посол України у Чехії Євген Перебийніс з хлопцями з Почесної варти Збройних Сил України на Староміській площі у Празі Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis

На фестивалі виступили також підрозділи почесних варт Чехії, Польщі, Словаччини, Австрії, Угорщини та Словенії

Підрозділ Почесної варти України Збройних сил України вперше взяли участь у міжнародному фестивалі почесних варт Drillfest на центральній Староміській площі в Празі. Про це повідомляє посольство України у Празі.

«Окрім України представлено команди з Чехії, Словаччини, Австрії, Угорщини та Словенії. Наші військові тричі за виступ зірвали аплодисменти глядачів!», - йдеться у повідомленні.

Як написав у Facebook надзвичайний і повноважний посол України у Чехії Євген Перебийніс, військовослужбовці Почесної варти Збройних сил України вразили своїм виступом організаторів і гостей DrillFest-2019.

Дипломат опублікував фото з учасниками фестивалю і підписав: «Із хлопцями з Почесної варти Збройних сил України на Староміській площі у Празі. Їхній виступ сьогодні на фестивалі почесних варт DrillFest-2019 був, поза сумнівом, одним з найкращих».

На фестивалі виступили також підрозділи почесних варт Чехії, Польщі, Словаччини, Австрії, Угорщини та Словенії.

Україна вперше взяла участь у цьому заході.