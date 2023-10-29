Головна Думки вголос Єпископ Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Єпископ Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Десакралізація храму є злом

glavcom.ua
Культурні заходи можуть відбуватися, але у згоді з громадою храму

Ні до чого доброго профанація святинь жодне суспільство не привела

«Дорога Церква, ви у церкві не маєте жодних прав. Дякуйте, що ми поки що дозволяємо вам там молитися».

Дякую, дуже дякую. Більшовизм-лайт.

Допис поширив у себе колишній міністр культури, який відповідав у тому числі за звʼязки з релігійними організаціями. А багато культурних діячів «вподобайки» поставили.

2 фото
На весь екран

Храми від початку будувалися ДЛЯ БОГОСЛУЖІНЬ, для молитви, для проповіді слова Божого. А не для «культурних перформансів» чи щоби служити фоном для кліпмейкерів.

Культурні заходи можуть відбуватися, і відбуваються в храмах, але у згоді з громадою храму, з пошаною до святості місця, а не ВСУПЕРЕЧ цьому. Коли будь-хто може назвати будь-що «культурним заходом» і вимагати «я маю право це робити тут!»

Десакралізація (знесвячення) храму є злом. І ні до чого доброго профанація святинь жодне суспільство не привела. Сто років тому наше суспільство це все вже пережило. І якщо комусь відібрало історичну памʼять, то нам – ні.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Поки ми живемо, ми завжди ведемо боротьбу»
Чому кожна людина має боротися за своє щастя
26 жовтня, 19:33
На подію чекали чверть століття: вийшла Біблія у перекладі сучасною українською мовою
На подію чекали чверть століття: вийшла Біблія у перекладі сучасною українською мовою
29 вересня, 20:37
1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 жовтня, 00:02
Журналісти помітили генерала РФ разом із сім'єю в одному з підмосковних храмів
Зниклого російського генерала Армагедона, який ганебно здав Херсон, знайшли у церкві (фото)
4 жовтня, 10:28
Перша релігійна громада на Хотинщині перейшла до ПЦУ
Перша релігійна громада на Хотинщині перейшла до ПЦУ
2 жовтня, 12:13
Сьогодні професійне свято в художників
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 жовтня, 00:05
У 2023 році влада перереєструвала в ПЦУ 367 парафій УПЦ
Скільки храмів УПЦ офіційно перейшли до Православної Церкви України
17 жовтня, 12:29
Росіяни обстріляли храм Різдва Богородиці в Херсоні під час служби
Окупанти обстріляли храм в Херсоні під час служби. Як віряни рятували одне одного (фото)
9 жовтня, 11:47
У стінах релігійних установ росіяни вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ
Московська церква створює «православні ПВК» для війни в Україні – СБУ
19 жовтня, 13:58

Єпископ Євстратій (Зоря)

Десакралізація храму є злом
Десакралізація храму є злом
Чому в центрі Києва досі прославляють Росію?
Чому в центрі Києва досі прославляють Росію?
«Ми не МП». Російська церква в Україні перефарбовується
«Ми не МП». Російська церква в Україні перефарбовується
Гундяєв відвернувся від Трійці
Гундяєв відвернувся від Трійці
Московський патріархат та мітки «русского міра»
Московський патріархат та мітки «русского міра»
Московські попи у Чернігові теж плачуть
Московські попи у Чернігові теж плачуть

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
57K
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
28K
Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
17K
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
16K
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
13K
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Вчора, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Вчора, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 05:40

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту