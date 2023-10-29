Десакралізація храму є злом

Культурні заходи можуть відбуватися, але у згоді з громадою храму

Ні до чого доброго профанація святинь жодне суспільство не привела

«Дорога Церква, ви у церкві не маєте жодних прав. Дякуйте, що ми поки що дозволяємо вам там молитися».

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Дякую, дуже дякую. Більшовизм-лайт.

Допис поширив у себе колишній міністр культури, який відповідав у тому числі за звʼязки з релігійними організаціями. А багато культурних діячів «вподобайки» поставили.

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Храми від початку будувалися ДЛЯ БОГОСЛУЖІНЬ, для молитви, для проповіді слова Божого. А не для «культурних перформансів» чи щоби служити фоном для кліпмейкерів.

Культурні заходи можуть відбуватися, і відбуваються в храмах, але у згоді з громадою храму, з пошаною до святості місця, а не ВСУПЕРЕЧ цьому. Коли будь-хто може назвати будь-що «культурним заходом» і вимагати «я маю право це робити тут!»

Десакралізація (знесвячення) храму є злом. І ні до чого доброго профанація святинь жодне суспільство не привела. Сто років тому наше суспільство це все вже пережило. І якщо комусь відібрало історичну памʼять, то нам – ні.