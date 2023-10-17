Скільки храмів УПЦ офіційно перейшли до Православної Церкви України

У 2023 році влада перереєструвала в ПЦУ 367 парафій УПЦ

Йдеться саме про ті парафії, статути яких у новій редакції вже зареєстрували за рішенням держорганів

За 9 місяців місцеві військові адміністрації передали ПЦУ 367 парафій Української Православної Церкви. Про це повідомили у Державній службі з етнополітики та свободи совісті, * Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

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Як зазначається, у період з 1 січня по 1 жовтня 2023 року обласні та Київська міська державні (військові) адміністрації перереєстрували до ПЦУ 367 парафій Української Православної Церкви.

Інформацію про кількість «переведених» до структури Думенка громад ДЕСС повідомила у відповіді на запит професора Національного університету «Острозька академія» Андрія Смирнова.

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Професор пояснив, що йдеться саме про ті парафії, статути яких у новій редакції вже зареєстрували за рішенням держорганів.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ.

Раніше релігійна громада храму святого апостола Івана Богослова перейшла в с. Каплівка Дністровського району Чернівецької області перейшла від УПЦ до Православної церкви України. Це перша релігійна громада на Хотинщині, яка перейшла до ПЦУ.

Також дві громади на Київщині перейшли до ПЦУ. Також на Черкащині ще одна громада перейшла від УПЦ МП до Православної церкви України.