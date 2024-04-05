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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?

glavcom.ua
«Рівноправність, якщо вона справжня, не має нічого спільного з примушуванням»
фото з відкритих джерел

Світська держава означає «релігійно нейтральна», яка з повагою ставиться до релігійного вибору особи

Дискусія навколо ідеї, щоби задля дизайнової одноманітності Національного військового кладовища фактично заборонити там на могилах ставити хрест – доволі знакова.

Тобто заради «цілісного дизайнерського рішення» людям, які віддали своє життя за Україну та їхнім рідним і близьким слід відмовити у праві на християнський символ над похованням, бо «у нас світська держава». Відмовити в свободі тим, хто за неї поклав життя. Щоби козацькі хрести «не муляли око»?

За цією логікою слід заборонити і відспівування загиблих у храмах – щоби не порушувати «єдиний військовий церемоніал». Добре, що ще й до такого не прийшли.

Слід зняти хрест у Батурині? Прибрати хрест з меморіалу під Крутами і з самої меморіальної могили крутянців у столиці? Поприбирати всі хрести, встановлені в памʼять про Голодомор, починаючи з того, який на Михайлівській площі? Прибрати Стіну памʼяті? – вона ж на мурах діючого (!) християнського (!) православного (!) монастиря (!)

Світська держава означає «релігійно нейтральна», яка з повагою ставиться до релігійного вибору особи. А не безбожницька/атеїстична, де під обгорткою «світського» навʼязується атеїзм, який є не світськість, а лише одна з форм віри, яка не має жодних підстав бути виокремленою для домінування над іншими. Зрештою, ми як суспільство вже переживали атеїстичний експеримент – наслідки гикаються досі. І хрести на кладовищах вже забороняли ставити…

Американський військовий цвинтар Омаха-Біч
Американський військовий цвинтар Омаха-Біч
Американський військовий цвинтар у Бельгії (поховання із надгробком у вигляді «зірки Давида»)
Американський військовий цвинтар у Бельгії (поховання із надгробком у вигляді «зірки Давида»)
Британський військовий цвинтар у Єрусалимі
Британський військовий цвинтар у Єрусалимі

Рівноправність, якщо вона справжня, не має нічого спільного з примушуванням, щоби більшість відмовлялася від своєї ідентичності (а більшість і в Україні, і у війську – християни) задля уніфікування з меншостями. В цьому випадку – щоби християни уніфікувалися з тими, кому хрест на могилі «заважає».

P.S. Не пишу прізвищ та не даю посилань, бо питання не в особах і конкретних дискусіях між ними, а в принциповому ставленні до свободи сповідувати свою віру. Свободи, за яку людина віддала своє життя і його ціною захистила її для всіх нас.

P.P.S. Боротьбу за рівність слід відрізняти, на мою думку, від боротьби за впровадження «прокрустового ложа» для суспільства, яке «робитиме всіх рівними».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна соціум релігія

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Митрополит Євстратій (Зоря)

Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
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