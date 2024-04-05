Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?

«Рівноправність, якщо вона справжня, не має нічого спільного з примушуванням»

Світська держава означає «релігійно нейтральна», яка з повагою ставиться до релігійного вибору особи

Дискусія навколо ідеї, щоби задля дизайнової одноманітності Національного військового кладовища фактично заборонити там на могилах ставити хрест – доволі знакова.

Тобто заради «цілісного дизайнерського рішення» людям, які віддали своє життя за Україну та їхнім рідним і близьким слід відмовити у праві на християнський символ над похованням, бо «у нас світська держава». Відмовити в свободі тим, хто за неї поклав життя. Щоби козацькі хрести «не муляли око»?

За цією логікою слід заборонити і відспівування загиблих у храмах – щоби не порушувати «єдиний військовий церемоніал». Добре, що ще й до такого не прийшли.

Слід зняти хрест у Батурині? Прибрати хрест з меморіалу під Крутами і з самої меморіальної могили крутянців у столиці? Поприбирати всі хрести, встановлені в памʼять про Голодомор, починаючи з того, який на Михайлівській площі? Прибрати Стіну памʼяті? – вона ж на мурах діючого (!) християнського (!) православного (!) монастиря (!)

Світська держава означає «релігійно нейтральна», яка з повагою ставиться до релігійного вибору особи. А не безбожницька/атеїстична, де під обгорткою «світського» навʼязується атеїзм, який є не світськість, а лише одна з форм віри, яка не має жодних підстав бути виокремленою для домінування над іншими. Зрештою, ми як суспільство вже переживали атеїстичний експеримент – наслідки гикаються досі. І хрести на кладовищах вже забороняли ставити…

Американський військовий цвинтар Омаха-Біч

Американський військовий цвинтар у Бельгії (поховання із надгробком у вигляді «зірки Давида»)

Британський військовий цвинтар у Єрусалимі

Рівноправність, якщо вона справжня, не має нічого спільного з примушуванням, щоби більшість відмовлялася від своєї ідентичності (а більшість і в Україні, і у війську – християни) задля уніфікування з меншостями. В цьому випадку – щоби християни уніфікувалися з тими, кому хрест на могилі «заважає».

P.S. Не пишу прізвищ та не даю посилань, бо питання не в особах і конкретних дискусіях між ними, а в принциповому ставленні до свободи сповідувати свою віру. Свободи, за яку людина віддала своє життя і його ціною захистила її для всіх нас.

P.P.S. Боротьбу за рівність слід відрізняти, на мою думку, від боротьби за впровадження «прокрустового ложа» для суспільства, яке «робитиме всіх рівними».