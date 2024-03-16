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Залишив навчання в університеті та став на захист України. Згадаймо Владислава Онищенка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Залишив навчання в університеті та став на захист України. Згадаймо Владислава Онищенка
фото з відкритих джерел

У травні 2022 року стало відомо, що батько юнака, який захищав Маріуполь від російських загарбників, потрапив у полон

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Онищенка.

Розвідник Владислав Онищенко, позивний Поет, загинув 6 серпня 2023 року на бойовому завданні під час форсування річки Дніпро в районі села Козачі Лагері на Херсонщині. Захиснику назавжди 21 рік.

Владислав родом з Кропивницького Кіровоградської області. Там закінчив гімназію. «Влад був добрим, розумним хлопцем та великим патріотом. Він був хорошим товаришем, активно брав участь у заходах та добре навчався. Здобував освіту для себе, без тиску з боку батьків та вчителів. У нього відчувався дух протесту в поведінці, в зовнішності. Пам’ятаю як здивувався, коли він пофарбував волосся в яскравий колір», – пригадав класний керівник хлопця Сергій Полулях.

Навчаючись в гімназії, Влад потрапив у патріотичну скаутську організацію «Січ», де формувалася та зростала його любов до рідної країни. Саме в організації, активним членом якої він був багато років, хлопець зміг виявляти й розвивати свою яскравість, креативність та неординарність. Серед січовиків хлопець мав псевдо Красунчик.

Потім юнак навчався на факультеті іноземних мов у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Німецький переклад і міжкультурна комунікація». Був творчою особистістю. Захоплювався музикою та літературою. Писав вірші та пісні, грав у рок-групі.

Коли почалася повномасштабна війна, хлопець був студентом 3 курсу. У військкоматі Владислав був уже 24 лютого. На той момент йому відмовили у службі, але юнак доєднався до добровольців територіальної оборони у Львові. У березні 2022 року долучився до добровольчого батальйону «Реванш».

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Владислав Онищенко зголосився захищати Україну від російських окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Владислав Онищенко зголосився захищати Україну від російських окупантів
фото з відкритих джерел

У травні 2022 року стало відомо, що батько Влада, який захищав Маріуполь від російських загарбників, потрапив у полон. «За законом військовий може розірвати контракт, якщо хтось з його рідних потрапив у полон. Ми це казали Владу, на що він відповів, щоб ми навіть не підіймали більше цю тему. Казав, що не відступить і не покине своїх хлопців», – розповіли рідні.

Згодом Владислав Онищенко став частиною штурмової бригади Головного управління розвідки Міноборони України. Був у найгарячіших точках: Енергодар, Бахмут, Запорізький напрямок. Брав участь у форсуванні Дніпра, захопленні та розчищенні плацдарму на Херсонщині. Загинув разом із побратимами на водному мінному полі в Херсонській області. 

Розвідник Владислав Онищенко загинув під час форсування Дніпра
Розвідник Владислав Онищенко загинув під час форсування Дніпра
фото з відкритих джерел

«Поет писав пісні, давав концерти зі своєю групою, навалював на сівіку в перервах між ротаціями. Ніколи не боявся відповідальності, брався за будь-які задачі і завжди виправдовував довіру. Постійно відкривав нове, і тягнув з собою друзів. Він був сміливим від природи. Не тільки на полі бою, а взагалі по життю. Влад хотів озвучувати мультфільми, міг ідеально спародіювати кого завгодно: від президента до безпосереднього командира. Достойний син свого батька, який з 2014 року в АТО. З Владом можна було обговорити все, з ним було кайфово», – розповів його побратим.

Свій позивний хлопець отримав не просто так. Крім того, що Владислав цікавився історією, літературою, правом, також був і дуже творчим  – грав на гітарі, писав пісні, вірші, співав. 

«Не можу вже багато казати, бо я так багато думав про тебе, і кожного разу, як думаю, то стає пусто в середині, ми так багато мали попереду, мали дорослішати й все більш розуміти один одного, але дорослішати буду тільки я, а ти – спочивати з миром», – написав брат загиблого Нікіта.

«Тисяча крихітних мрій про тебе скляною пудрою в дихальних шляхах. Ти наповнював життям усе, на що була націлена твоя увага. Я маю честь знати тебе – справжнього героя, надійного побратима, молодого, амбітного, норовливого і перспективного, відданого чоловіка і бешкетника. Я так неймовірно хочу до тебе, але я продовжуватиму бути тут, щоб нести цьому світові памʼять про тебе, твої ідеї, думки, творчість, маю нести памʼять про твоїх друзів-воїнів, маю бути допомогою для тих, хто буде мститись за вас», – написала у своєму дописі кохана полеглого воїна Катерина. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: пам'ять війна військові смерть

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