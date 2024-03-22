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Коаліція з розгрому путінського режиму, – депутат Європарламенту зробила заяву

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Коаліція з розгрому путінського режиму, – депутат Європарламенту зробила заяву
Депутат Європейського парламенту Раса Юкнявічене
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Довготривалий і сталий мир на європейському континенті неможливий без повної поразки Росії. Про це сказала депутат Європейського парламенту (Литва), міністр оборони Литви у 2008-12 роках Раса Юкнявічене під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Нам потрібна коаліція з розгрому путінського режиму. І нам потрібно замислитися, чому такої коаліції досі немає, як колись була коаліція з розгрому Гітлера. Для мене Путін сьогодні – це два в одному: Гітлер і Сталін. І, на жаль, я не бачу, щоб всі демократії це розуміли», – наголосила вона.

На її думку, є великою помилкою, що країни Заходу досі не виробили стратегію щодо Росії.

«Якщо ми хочемо досягти стратегічних цілей, нам необхідно змінити наративи з оборонних на сильніші сигнали про те, що ми будемо використовувати всі можливі варіанти», – сказала Раса Юкнявічене.

Євродепутат також підкреслила важливість вступу України до ЄС і НАТО, без жодних «сірих зон» і «мюнхенських домовленостей».

«Українська перемога, кордони 1991 року, спеціальний трибунал, репатріація, депутінізація, денуклеаризація – все це може перетворити Росію на нормальну країну. Це також змінить Білорусь і Кавказ. А для України короткострокова стратегія складається з трьох пунктів: зброя, зброя, зброя», – резюмувала вона.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

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Теги: коаліція зброя путін Україна трибунал війна росія

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