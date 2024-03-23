ЗСУ пояснили, чому РФ б’є по енергооб’єктах України саме навесні

Знищення російських літаків А-50 внесло поправки у плани окупантів

Удари РФ по українських енергетичних об’єктах можуть свідчити про намір окупантів дестабілізувати роботу промисловості, сільського господарства, які суттєво залежать від енергетики. Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телеканалу Freeдом.

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Посадовиця зауважила, що знищення російських літаків А-50 також внесло поправки у плани окупантів щодо завдавання масованих ударів по Україні, оскільки саме ці літаки координували діяльність авіації та морських ракетоносіїв.

Крім того, зима в Україні була не дуже суворою, каже Гуменюк. Тож основну ставку ворог робив не на погоду.

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«Зараз, на момент переходу з опалювального сезону на звичайний, росіяни можуть сконцентрувати удари саме на тому, що відновлення роботи промисловості, сільського господарства теж істотно зав’язано на енергетику, зокрема, і робота портової інфраструктури. Може бути, що в пріоритеті у ворога саме такі аспекти», – пояснила вона.

Гуменюк нагадала, що основне завдання росіян – підірвати економіку України загалом, щоби створити внутрішню напругу в державі.

Крім того, на її думку, на терміни атак російських окупантів могли вплинути «вибори» в РФ.

«У цій ситуації абсолютно ймовірно, що терміни втілення таких атак посунула підготовка до «виборів». У них були очевидні ставки на те, що псевдовибори мають відбутися максимально переконливо для світової спільноти», – вважає Гуменюк.

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Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

До слова, під час атаки зранку 22 березня у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.