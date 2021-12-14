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    Думки вголос

    Московський патріархат продовжує тиснути на Європу

    Церква в Росії неподільна з керівництвом держави - Московський патріархат продовжує тиснути на Європу
    Церква в Росії неподільна з керівництвом держави
    фото з відкритих джерел

    Кремлівські розвідники, дипломати та попи складають нероздільну спільноту

    Від самого часу свого формування наприкінці ІІ Світової війни Відділ зовнішніх церковних зносин Московського патріархату (пізніше слово «зносин»/рос. «сношений» замінили на більш благозвучне «зв‘язків»/«связей»), відомий і за абревіатурою ОВЦС, – був тим органом церковного управління, який найбільш тісно співпрацював з радянською державою та її спецслужбами.

    Адже саме через ОВЦС відбувалися закордонні контакти, покликані розширити сферу впливу РПЦ (і Кремля) у повоєнному світі.

    В цій системі за останні півстоліття мало що змінилося, і кремлівські розвідники, дипломати та чини з ОВЦС складають таку ж нероздільну спільноту, як і колись.

    Ну хіба хтось розумний може повірити в те, що турне заступника голови ОВЦС протоієрея Балашова (він, до слова, також «курує» багато років і український напрямок) за маршрутом Белград – Баня-Лука – Загреб, а також типових спецушників разом з ним (прикритих корочками якогось чергового російського «Фонду за все хороше») – лише «випадково» збіглося в часі з активізацією російських зусиль з підриву Боснії та Герцоговини зокрема і ситуації на Балканах загалом?

    Як там полюбляє казати пропагандист Кісєльов? «Совпадєніє? Нє думаю!»

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    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія РПЦ Сербія Хорватія влада
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    Московський патріархат продовжує тиснути на Європу