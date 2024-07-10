Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»

«Логіка андрофагів*»

У декількох джерелах побачив аналіз однотипних дописів, які зʼявилися у низки різноманітних «українських» (за місцем позиціонування в інформаційному полі) дописувачів з досить великою аудиторією.

Люди з різних сфер досить одноголосно написали, що атака московитів на «Охмадит» – це жахливо, але вона має спонукати нас якнайшвидше рухатися до мирної угоди с нападником.

Саме отак: раз андрофаги з півночі свідомо вбивають українських дітей, то з ними треба пошвидше укласти мир.

Яскравий приклад – атєц МПвУ Вадімій. Який, до речі, ранком 24 лютого 22 року разом з низкою колег по Раді поширив заяву, що слід «якнайшвидше припинити війну і укласти мир».

З цього всього стає краще зрозумілим, для чого насправді стріляли в «Охмадит» : вони там думають, що саме у такий спосіб примусять українців через страх укласти з ними мир.

Що доводить – логіка у них цілком спотворена злом, а Україну вони не розуміли і ніколи не зрозуміють.