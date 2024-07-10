Головна Думки вголос Митрополит Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Дитяча лікарня «Охматдит» після влучання російської ракети
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

«Логіка андрофагів*»

У декількох джерелах побачив аналіз однотипних дописів, які зʼявилися у низки різноманітних «українських» (за місцем позиціонування в інформаційному полі) дописувачів з досить великою аудиторією.

Люди з різних сфер досить одноголосно написали, що атака московитів на «Охмадит» – це жахливо, але вона має спонукати нас якнайшвидше рухатися до мирної угоди с нападником.

Саме отак: раз андрофаги з півночі свідомо вбивають українських дітей, то з ними треба пошвидше укласти мир.

Яскравий приклад – атєц МПвУ Вадімій. Який, до речі, ранком 24 лютого 22 року разом з низкою колег по Раді поширив заяву, що слід «якнайшвидше припинити війну і укласти мир».

З цього всього стає краще зрозумілим, для чого насправді стріляли в «Охмадит» : вони там думають, що саме у такий спосіб примусять українців через страх укласти з ними мир.

Що доводить – логіка у них цілком спотворена злом, а Україну вони не розуміли і ніколи не зрозуміють.

* Про андрофагів на службі у царя Алєксея Міхайловіча та розмову їхніх послів з патріархом Ніконом - дуже цікава розповідь у книзі Павла Алеппського про подорож у Московію патріарха Антиохії Макарія. Знайдіть, прочитайте – гарна картина тамтешніх заичаїв (спойлер – Нікон заради цікавості «що з цього вийде» хотів віддати андрофагам диякона, якого зловили за палінням тютюну).

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Охматдит релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 24-ій бригаді імені короля Данила сформовано батальйон «Характерники» із колишніх засуджених
Українське військо поповнив батальйон із колишніх в'язнів (фото)
Вчора, 22:57
Кислиця заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки
«Єдине місце для вас – лава підсудних»: Кислиця звернувся до Небензі на засіданні Радбезу
Вчора, 19:57
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Путін
«У мирних угодах» Путіна миру не проглядається
Вчора, 07:16
4 липня окупанти атакували цивільну портову інфраструктуру Одеського району
Російська атака на Одещину 4 липня: кількість загиблих зросла
7 липня, 13:12
Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії
Ле Пен пригрозила скасувати дозвіл Україні бити по РФ французькою зброєю
5 липня, 21:45
Путін вдався до рішучого тиску і сам потрапив у ресурсну пастку
Путін одержимий війною проти України
5 липня, 15:25
Під Вовчанськ окупанти планують перекинути підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту
Кремль готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська
18 червня, 21:45
На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15
Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року
16 червня, 00:33
Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа)
Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа)
11 червня, 10:28

Митрополит Євстратій (Зоря)

Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
Болгарська церква обрала нового Патріарха. Хто ним став
Болгарська церква обрала нового Патріарха. Хто ним став
КДБ працевлаштувало його в Києві. Що відомо про митрополита, якого Україна видала Москві
КДБ працевлаштувало його в Києві. Що відомо про митрополита, якого Україна видала Москві
Москва або незалежність? У Болгарії стартували вибори нового Патріарха
Москва або незалежність? У Болгарії стартували вибори нового Патріарха
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
«Це – війна Путіна»? Що не так із заявою Юлії Навальної
«Це – війна Путіна»? Що не так із заявою Юлії Навальної

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Без звинувачень Росії: Орбан прокоментував ракетний удар по «Охматдиту»
24K
Пляшка з ймовірно отруєною водою біля «Охматдиту»: поліція проводить перевірку
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
14K
Стало відомо, яка країна Європи стала найпривабливішою для прохачів притулку
12K
Галкін назвав ракетний удар по «Охматдиту» «безкінечним пеклом» та показав страшне фото

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua