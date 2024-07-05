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Ле Пен пригрозила скасувати дозвіл Україні бити по РФ французькою зброєю

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ле Пен пригрозила скасувати дозвіл Україні бити по РФ французькою зброєю
Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії
фото з відкритих джерел

Ле Пен: «Якщо Еммануель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну. Останнє слово за прем'єр-міністром»

Проросійська лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії. Про це повідомляє CNN.

За її словами, щойно представник «Національного об'єднання» Жордан Барделла отримає посаду прем’єра, він «не дозволить використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по РФ» . Також не може бути і мови і про відправлення французьких військ до України.

«Якщо Еммануель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну. Останнє слово за прем'єр-міністром» , - сказала вона. 

Після того, як у Франції під час виборів до Європарламенту «Національне об'єднання» зі значним відривом перемогло партію президента Еммануеля Макрона «Відродження», він оголосив про розпуск парламенту.

Нагадаємо, на минулих вихідних пройшов перший тур виборів на яких «Національне об'єднання»  отримало 33,14% голосів, а пропрезидентський блок набрав лише 20,04%. 

Нагадаємо, безпрецедентно високий результат, здобутий у партією «Національне об'єднання» під керівництвом Марін Ле Пен та Жордана Борделла на виборах до Європарламенту, змусив президента Еммануеля Макрона оголосити в країні дострокові вибори. У першому турі найбільше голосів набрало саме «Національне об'єднання».

За ультраправих, які виступають за жорстку міграційну політику, проголосувала приблизно третина тих, хто прийшов на виборчі дільниці.
Другий тур голосування пройде найближчої неділі та визначить, чи зможе «Національні збори» з Ле Пен на чолі перемогти і вдруге. А якщо так – то чи вийде ультраправі домовитися сформувати правлячу коаліцію. Щоб не допустити приходу до влади в країні Ле Пен та її прихильників, єдиним фронтом вирішили виступити одразу всі політичні сили з лівої частини спектру французької політики.

У разі своєї перемоги ліва коаліція обіцяє насамперед скасувати нещодавнє підвищення в країні пенсійного віку, проведене президентом Еммануелем Макроном, та знизити його ще більше. Прем'єр Атталь у середу звернувся до виборців із закликом не допустити на майбутніх виборах перемоги партії Марін Ле Пен та Жордана Барделла. Якщо ультраправим вдасться отримати у Національних зборах більше половини місць (289 мандатів), вони матимуть право сформувати уряд.

Раніше йшлось про те, що французькі опозиційні партії поспішно уклали угоди, щоб спробувати заблокувати перемогу ультраправого Національного об’єднання на чолі з Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів. За підрахунками французької газети Le Monde, близько 218 кандидатів, які мали брати участь у другому турі, вибули, щоб зменшити кількість трикутників. З них 130 були лівими, а 82 – із центристського альянсу Ensemble під керівництвом Макрона.

Читайте також: Напередодні другого туру виборів у Франції дві кандидатки зазнали нападу невідомих
 
Теги: міністр війна Франція партії Україна Еммануель Макрон

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