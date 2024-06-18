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Кремль готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кремль готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська
Під Вовчанськ окупанти планують перекинути підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту
фото з відкритих джерел

Наразі 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти дислокується в місті Владивосток і селищі Слов'янк в Приморському краї

Російські загарбники зазнали чималих втрат на Харківському напрямку., тож тепер країна-агресорка намагається поповнити втрати живої сили. Зокрема, Кремль готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, у Вовчанську, що на Харківщині, українським захисникам протистоять 138-ма окрема мотострілецька бригада, 83-тя окрема десантно-штурмова бригада та 30-й мотострілецький полк окупаційної армії. 

На цей напрямок окупанти також планують перекинути підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту і підрозділи, які належать до 25-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії з Ленінградського військового округу. 

Зазначається, що наразі 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти дислокується в місті Владивосток і селищі Слов'янка в Приморському краї за 9 300 км від Харківщини.

Також речник ОСУВ «Хортиця» розповів, що за майже півтора місяця боїв за Вовчанськ російські загарбники понесли чималі втрати особового складу. За його словами, це понад 4 тис. знищених окупантів.

Тому для того, щоб поповнити втрати керівництво РФ намагається залучити угрупування, які перебувають біля кордонів України, а також ті військові угрупуваннями, які знаходяться на території Росії. 

Раніше повідомлялося, що сотні російських загарбників опинилися в оточенні на Вовчанському хімічному заводі через щільні обстріли українськими плануючими бомбами. Як зазначається, нещодавно 30 росіян здалися в полон, ще близько 400 нікуди не можуть ні втекти, ні сховатися. Минулих вихідних кілька ворожих батальйонів намагались захопити хімічний завод в центрі Вовчанська. Місто було першою великою ціллю північного наступу РФ, який розпочався 10 травня і, ймовірно, мав на меті остаточне захоплення Харкова. Однак ворожому північному угрупованню військ, чисельністю в десятки тисяч солдатів, так і не вдалося пройти Вовчанськ. 

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Теги: Харківщина війна

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