Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа)

Окупанти просунулися біля Новопокровського

Російські загарбники просунулися біля двох населених пунктів та захопили село Іванівське Донецької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському та захопив Іванівське. Уточнено лінію зіткнення в Кліщіївці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на північ від Часова Яру українські Сили оборони успішно контратакували та відбили у російських військ селище Калинівка.

Також, як повідомляє Інституту вивчення війни, 9 червня російські сили здійснили обмежене транскордонне вторгнення у Сумську область, але, ймовірно, не встановили значної чи тривалої присутності у цьому районі.

Прессекретар Північного оперативного командування України Вадим Мисник заявив, що українські сили знають про дію чеченських підрозділів у прикордонній зоні ще з зими. Мисник заявив, що чеченський підрозділ, який проводив рейд, є невеликою диверсійно-розвідувальною групою, а Рижівка є спірною «сірою зоною» через близькість до міжнародного кордону.

Повідомляється, що 10 червня українські сили продовжували контратаки на північ і північний схід від міста Харкова на тлі обмежених наземних атак Росії у цих районах. Зеленський заявив, що українські сили продовжують контратаки на харківському напрямку, а російські міліблогери стверджують, що українські сили продовжують контратаку на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську.