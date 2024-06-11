Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа)
фото: Генштаб

Окупанти просунулися біля Новопокровського

Російські загарбники просунулися біля двох населених пунктів та захопили село Іванівське Донецької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа) фото 1

«Ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському та захопив Іванівське. Уточнено лінію зіткнення в Кліщіївці», – йдеться у повідомленні. 

Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа) фото 2

Нагадаємо, на північ від Часова Яру українські Сили оборони успішно контратакували та відбили у російських військ селище Калинівка.

Також, як повідомляє  Інституту вивчення війни, 9 червня російські сили здійснили обмежене транскордонне вторгнення у Сумську область, але, ймовірно, не встановили значної чи тривалої присутності у цьому районі. 

Прессекретар Північного оперативного командування України Вадим Мисник заявив, що українські сили знають про дію чеченських підрозділів у прикордонній зоні ще з зими. Мисник заявив, що чеченський підрозділ, який проводив рейд, є невеликою диверсійно-розвідувальною групою, а Рижівка є спірною «сірою зоною» через близькість до міжнародного кордону.

Повідомляється, що 10 червня українські сили продовжували контратаки на північ і північний схід від міста Харкова на тлі обмежених наземних атак Росії у цих районах. Зеленський заявив, що українські сили продовжують контратаки на харківському напрямку, а російські міліблогери стверджують, що українські сили продовжують контратаку на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова у Вовчанську.

Читайте також:

Теги: війна Часів Яр окупація Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки
На Київщині рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ (фото)
7 червня, 18:13
Рятувальники ДСНС намагаються витягти з-під завалів тіло постраждалої людини, травень 2024 року.
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43
Сили оборони стримують загарбників і завдають їм ураження
Держприкордонслужба повідомила, де окупанти нарощують свої сили
6 червня, 10:40
На виконанні спецзавдань від ФСБ підозрювані заробили 20 тис. грн
На Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди»
5 червня, 14:41
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку по всій території України
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
26 травня, 09:51
У Жмеринці внаслідок падіння уламків дрона пошкоджені три чотириповерхові житлові будинки
Атака на Вінниччину: рятувальники показали фото і відео наслідків
26 травня, 07:53
Окупанти забрали життя 11 людей на Харківщині
20 травня на Харківщині оголошено днем жалоби
19 травня, 21:14
Одну з бригад ЗСУ завчасно перекинули для зміцнення оборони на Харківщині
Україна таємно перекинула бригади під Харків перед російським наступом – Sky News
19 травня, 18:58
В Україні знищено і пошкоджено загалом більше 3000 об’єктів і закладів культури
Британська розвідка: росіяни нищать культурну спадщину України
15 травня, 19:19

Події в Україні

У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 – Генштаб
Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 – Генштаб
Готував ракетний удар по «Мотор Січі». СБУ затримала на гарячому «крота» ФСБ
Готував ракетний удар по «Мотор Січі». СБУ затримала на гарячому «крота» ФСБ
Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа)
Ворог окупував село біля Часового Яру – DeepState (мапа)
Розтрощені будинки, є постраждалі: РФ скинула бомбу на Костянтинівку (фото)
Розтрощені будинки, є постраждалі: РФ скинула бомбу на Костянтинівку (фото)
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Глобальний саміт миру. Які країни відмовилися їхати (список)
19K
Розвідка дізналася реакцію Кремля на ураження Су-57
18K
Камбоджа вирішила пропустити саміт миру у Швейцарії, і озвучила причину
16K
Суд визнав шестиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у шахрайстві
16K
Керівник архіву СБУ розказав, яка подія зупинила співпрацю з росіянами за часів Незалежності
11K
За попередній місяць Україна мобілізувала рекордну кількість людей – нардеп

Новини

Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
Вчора, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
Вчора, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
Вчора, 13:43
На виборах до Європарламенту масово перемагають праві: Макрон розпускає парламент Франції
Вчора, 13:15
Прокремлівський молдавський блок «Перемога» провів з’їзд у Москві: огляд ISW
Вчора, 11:21
Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Вчора, 10:08

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua