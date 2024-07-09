«Єдине місце для вас – лава підсудних»: Кислиця звернувся до Небензі на засіданні Радбезу

Кислиця заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки

Україна неодноразово порушувала питання законності перебування Росії в ООН, оскільки в жодних документах її членство не передбачено

Сьогодні, 9 липня, розпочалося засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу України через російський удар 8 липня по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Про це йдеться на сторінці в X постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, й також про це інформує AFP.

Кислиця заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки.

«Громадянине Небензя, ви не є легітимним головою Ради безпеки, і я ніколи не буду до вас звертатися. Ви сидите на місці, куди Росія незаконно вдерлася, і єдине належне місце для вас, перш ніж ви опинитеся в пеклі в обхід чистилища, це на лаві підсудних», – написав Кислиця.

Водночас під час Радбезу Росію критикували за її «системі атаки» на українські медичні заклади.

Також постпред Франції в ООН підкреслив, що РФ «навмисно націлилася на житлові квартали та інфраструктуру охорони здоров'я. Франція засуджує ці кричущі порушення міжнародного права, які є ще одним записом і примітним списком воєнних злочинів, за які Росія буде притягнута до відповідальності».

Проте у той самий час Китай заявив, що Київ та Москва мають «проявити політичну волю, піти одна одній на півдорозі та почати мирні переговори якомога швидше». Країна також запевнила, що «продовжуватиме активно сприяти мирним переговорам».

Як повідомлялося, близько 10-ї ранку 8 липня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Всього, за попередніми даними, російські терористи випустили 38 ракет різних типів.

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувалося в Україні 8 липня.